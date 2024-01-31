Ohio, nitrojen gazıyla idam uygulamasına izin verecek bir yasa tasarısı sundu

ABD'nin Alabama eyaletinde Kenneth Smith'in ilk kez nitrojen gazıyla idam edilmesinin ardından, Ohio eyalet yetkilileri de aynı idam uygulamasına izin verecek bir yasa tasarısı sundu.
Alabama eyaletinde 1988'deki bir cinayette 'kiralık katil' olmaktan idama mahkum edilen 58 yaşındaki Kenneth Eugene Smith'in infazı, ilk kez uygulanan bir yöntemle 25 Ocak'ta yapıldı. Yüksek Mahkemenin onay vermesinin ardından Smith'e bir maske ile solunumu durana kadar nitrojen gazı verildi. İlk kez uygulanan yöntemin ardından, Ohio eyaleti Başsavcısı Dave Yost, temsilciler Phil Plummer ve Brian Stewart dün düzenledikleri basın toplantısında, idamların nitrojen gazıyla yapılmasını öngören bir yasa tasarısını eyalet meclisine sunduklarını açıkladı.
"ALABAMA NİTROJENİ BAŞARIYLA KULLANDI"
Eyalet temsilcisi Phil Plummer dün düzenlenen basın toplantısında yeni idam yasası tasarısı ile ilgili, "Bugün, Ohio'nun 5 yıllık infaz gecikmesini sona erdirebilmesi ve kurbanların aileleri için adaleti sağlayabilmesi için alternatif bir idam cezası yöntemine izin veren bir yasa tasarısı sundum. Başsavcı Dave Yost ve Brian Stewart'a bu çabaya verdikleri destek için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Ohio eyaleti Başsavcısı Dave Yost 25 Ocak'ta nitrojen gazıyla idam edilen Kenneth Smith için, "Alabama bir idam mahkumunu infaz etmek için nitrojeni başarıyla kullandı. Belki de yaygın olarak bulunan ve üretimi kolay olan nitrojen, ölümcül enjeksiyon için ilaç bulunamaması çıkmazını kırabilir. İdam mahkumlarının yaşlılıktan ölme tehlikesi, aldıkları cezadan daha büyüktür" demişti.
İdam cezasıyla ilgili veri ve analiz sağlayan sivil toplum kuruluşu Ölüm Cezası Bilgi Merkezi'ne göre, Ohio'da şu anda 129 kişi idam cezasına çarptırılmış durumda.
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