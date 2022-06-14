Okul öncesi oynanan oyunlar, ileri yaşlarda zihinsel hastalık riskini düşürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Okul öncesi oynanan oyunlar, ileri yaşlarda zihinsel hastalık riskini düşürüyor

14.06.2022 12:25
Okul öncesi oynanan oyunlar, ileri yaşlarda zihinsel hastalık riskini düşürüyor

İngiltere merkezli Cambridge Üniversitesi bilim insanlarının yaptığı çalışma, okul öncesi yaşta yaşıtlarıyla iyi oynamayı öğrenen çocukların, ileride daha iyi zihinsel sağlığa sahip olma eğiliminde olduklarını gösterdi.

İngiltere merkezli Cambridge Üniversitesi bilim insanlarının yaptığı çalışma, okul öncesi yaşta yaşıtlarıyla iyi oynamayı öğrenen çocukların, ileride daha iyi zihinsel sağlığa sahip olma eğiliminde olduklarını gösterdi.

Cambridge Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yapılan çalışmada, diğer çocuklarla başarılı bir şekilde oynama kapasitesinin zihinsel sağlık üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olduğuna dair ilk bilimsel kanıt elde edildi. Araştırmacılar, 2003 ila 2004 arasında Avustralya'da doğan 1.676 çocuğun verilerini analiz ederek üç yaşında daha iyi akran oyunu yeteneğine sahip olanların, 7 yaşlarına geldiğinde çok daha az zihinsel problem belirtisi gösterdiğini belirledi.

ZİHİNSEL HASTALIK RİSKİ OLAN ÇOCUKLARDA BİLE İYİ SONUÇ ELDE EDİLDİArkadaşlarıyla hem kaliteli hem de uyum içinde oynayan bu çocuklarda 7 yaşlarında daha az hiperaktivite, daha az davranış ve duygusal sorun belirtisi, daha az kavga ve anlaşmazlık tespit edildi.  Bilim insanları, araştırma sonucunda özellikle zihinsel hastalık riski taşıyan çocuklarda bile yaşıtlarıyla oyun oynayanlarda daha az zihinsel hastalık belirtilerine rastladı. Çalışmada oynanan oyunların niceliğinin değil, niteliğinin önemli olduğu vurgulanırken çalışmaya konu olan oyunlar arasında yaratıcı hayali oyunlar, hedefe yönelik oyunlar (bloklardan kule inşa etme gibi) veya saklambaç gibi işbirlikçi oyunlar yer aldı.

Okul öncesi oynanan oyunlar, ileri yaşlarda zihinsel hastalık riskini düşürüyor
Okul öncesi oynanan oyunlar, ileri yaşlarda zihinsel hastalık riskini düşürüyor
YORUMLAR
500
Burnley'nin teknik direktörlüğünü Kompany yapacak Burnley'nin teknik direktörlüğünü Kompany yapacak İnsan beyninin sıcaklığı ölçüldü: Düşündüğümüzden çok daha sıcak! İnsan beyninin sıcaklığı ölçüldü: Düşündüğümüzden çok daha sıcak! İskoçya Başbakanı Sturgeon, ikinci bir bağımsızlık referandumu kampanyası başlattı İskoçya Başbakanı Sturgeon, ikinci bir bağımsızlık referandumu kampanyası başlattı
Kaynak: DHA

England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Okul öncesi oynanan oyunlar, ileri yaşlarda zihinsel hastalık riskini düşürüyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
18:08 Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor
17:53 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılabilir! Menajeri, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi
17:46 Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
17:23 Polislerin ikna etmeye çalıştığı adam köprüden atladı!
16:39 Tüik: Tiyatro salonu sayısı önceki sezona göre, yüzde 44,4, sinema salonu sayısı yüzde 11,1 azaldı
17:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var" dedi, Akşener'den tepki geldi
17:03 Fenerbahçe'de transfer hamlesi! Lincoln Henrique'yi 4 yıllık sözleşme ile renklerine bağladı
16:50 Teknik direktör Jorge Jesus'un sağlık kontrolünde kan alan hemşirenin bilekliği sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 18:33:13. #1.11#
SON DAKİKA: Okul öncesi oynanan oyunlar, ileri yaşlarda zihinsel hastalık riskini düşürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement