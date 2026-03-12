Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi (ECMWF) tarafından açıklanan iklim modelleri, yılın sonlarına doğru Pasifik Okyanusu'nda "süper" olarak nitelendirilen güçlü bir El Niño gelişebileceğine işaret ediyor. Ekvatoral Pasifik'te batıdan doğuya doğru ilerleyen sıcak su hareketleri, ticaret rüzgârlarının zayıflamasıyla birlikte okyanus yüzeyinin normalin üzerinde ısınmasına neden oluyor. Bilim insanları bu tür güçlü El Niño olaylarının genellikle 10–15 yılda bir meydana geldiğini ve geçmişte küresel sıcaklık rekorlarının kırıldığı dönemlerle örtüştüğünü belirtiyor.

KÜRESEL HAVA DÜZENİ DEĞİŞEBİLİR

The Washington Post'un haberine göre El Niño, küresel hava düzenini önemli ölçüde değiştirme potansiyeline sahip. Bu süreç Güney Amerika'da aşırı yağış ve sel riskini artırırken, Avustralya, Endonezya ve Afrika'nın bazı bölgelerinde kuraklığı derinleştirebiliyor. ABD'de batı kesimlerinde daha sıcak ve kurak yazların yaşanması, güneydoğuda ise kış yağışlarının artması gibi etkiler görülebiliyor. Uzmanlar ayrıca güçlü El Niño dönemlerinin tropikal siklon aktivitesini etkileyebileceğini ve küresel sıcaklıkların daha da yükselmesine yol açabileceğini vurguluyor.

TÜRKİYE'DE SICAKLIK VE KURAKLIK RİSKİ

Uzmanlara göre El Niño'nun etkileri Türkiye'de çoğunlukla Akdeniz havzasında hissediliyor. Ancak olası bir "Süper El Niño"nun Türkiye'nin iklim sistemleri üzerinde daha güçlü sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor. Bu kapsamda özellikle ilkbahar ve yaz aylarında kuraklık riskinin artabileceği belirtiliyor.

Yetkililer, yağış miktarının normalin altında kalabileceğini ve yaz aylarında yüksek sıcaklıkların daha sık görülmesinin muhtemel olduğunu dile getiriyor.

ORMAN YANGINI TEHLİKESİ ARTABİLİR

Türkiye'de iklim değişikliğinin etkilerinin en fazla Akdeniz ve Ege bölgelerinde hissedilebileceği belirtiliyor. Artan sıcaklık ve azalan yağışla birlikte orman yangını riskinin de yükselebileceği uyarısı yapılıyor. Uzmanlar, vatandaşların kuraklık ve aşırı sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguluyor.