Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
12.03.2026 13:33
Yeni iklim verileri, yılın ilerleyen dönemlerinde olağanüstü güçlü bir El Niño gelişme ihtimalinin arttığını ortaya koydu. Bilim insanları, Pasifik Okyanusu'ndaki sıcaklık artışının küresel hava sistemlerini etkileyerek kuraklık, sel ve aşırı sıcaklık dalgalarına yol açabileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre bu süreç Türkiye'de de yüksek sıcaklık ve kuraklık riskini artırabilir.

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi (ECMWF) tarafından açıklanan iklim modelleri, yılın sonlarına doğru Pasifik Okyanusu'nda "süper" olarak nitelendirilen güçlü bir El Niño gelişebileceğine işaret ediyor. Ekvatoral Pasifik'te batıdan doğuya doğru ilerleyen sıcak su hareketleri, ticaret rüzgârlarının zayıflamasıyla birlikte okyanus yüzeyinin normalin üzerinde ısınmasına neden oluyor. Bilim insanları bu tür güçlü El Niño olaylarının genellikle 10–15 yılda bir meydana geldiğini ve geçmişte küresel sıcaklık rekorlarının kırıldığı dönemlerle örtüştüğünü belirtiyor.

KÜRESEL HAVA DÜZENİ DEĞİŞEBİLİR

The Washington Post'un haberine göre El Niño, küresel hava düzenini önemli ölçüde değiştirme potansiyeline sahip. Bu süreç Güney Amerika'da aşırı yağış ve sel riskini artırırken, Avustralya, Endonezya ve Afrika'nın bazı bölgelerinde kuraklığı derinleştirebiliyor. ABD'de batı kesimlerinde daha sıcak ve kurak yazların yaşanması, güneydoğuda ise kış yağışlarının artması gibi etkiler görülebiliyor. Uzmanlar ayrıca güçlü El Niño dönemlerinin tropikal siklon aktivitesini etkileyebileceğini ve küresel sıcaklıkların daha da yükselmesine yol açabileceğini vurguluyor.

TÜRKİYE'DE SICAKLIK VE KURAKLIK RİSKİ

Uzmanlara göre El Niño'nun etkileri Türkiye'de çoğunlukla Akdeniz havzasında hissediliyor. Ancak olası bir "Süper El Niño"nun Türkiye'nin iklim sistemleri üzerinde daha güçlü sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor. Bu kapsamda özellikle ilkbahar ve yaz aylarında kuraklık riskinin artabileceği belirtiliyor.

Yetkililer, yağış miktarının normalin altında kalabileceğini ve yaz aylarında yüksek sıcaklıkların daha sık görülmesinin muhtemel olduğunu dile getiriyor.

ORMAN YANGINI TEHLİKESİ ARTABİLİR

Türkiye'de iklim değişikliğinin etkilerinin en fazla Akdeniz ve Ege bölgelerinde hissedilebileceği belirtiliyor. Artan sıcaklık ve azalan yağışla birlikte orman yangını riskinin de yükselebileceği uyarısı yapılıyor. Uzmanlar, vatandaşların kuraklık ve aşırı sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguluyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Tarık yılmaz Tarık yılmaz:
    Zaten 2023 ten beri olağandışı bir iklim var Batıda kış yok mesela yazın 40 derece üstü günlerin sayısı arttı gece 12 de 35 derece görüldü izmirde Mevsim normali diye bir kavram kalmadı özellikle yazları sıcak hava dalgası afrika basra kuzey afrikadan daha sıcak olduk 11 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
