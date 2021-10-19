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Ölen eşiyle konuştuğunu söyleyen kraliçe Victoria'nın korkutucu hikayesi - Son Dakika

Ölen eşiyle konuştuğunu söyleyen kraliçe Victoria'nın korkutucu hikayesi

19.10.2021 10:18
Ölen eşiyle konuştuğunu söyleyen kraliçe Victoria'nın korkutucu hikayesi

Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı Kraliçesi Victoria'nin 1800'lü yıllarda ölen eşi Albert ile konuştuğunu öne sürmesi, o dönem büyük ses getirmişti. Herkesin deli diye baktığı kraliçe, ölene kadar eşiyle iletişim kurabilmek için sarayda seanslar düzenlendi.

Ölen insanlarla konuştuğunu iddia eden birçok kişi var. Ancak bunlardan bazıları, bulundukları makam ve yaşadıkları dönem itibarıyla tüm dünyanın konuştuğu isimler haline geldi. İşte o isimlerden biri de Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı Kraliçesi Victoria. Kraliçe, ölene kadar sarayda düzenlediği ayinlerde vefat eden eşi Albert ile konuştuğunu iddia etti. O dönem herkesin "deli" diye baktığı Victoria, yeniden gündem oldu.

AKIMI, İKİ KIZ KARDEŞ BAŞLATTI

Modern spiritüalizm olarak bilinen ölülerle iletişim kurma fenomeninin temeli 1848 yılında New York'un bir kasabasında başladı. Margaret ve Kate Fox isimli kız kardeşler, ruhlarla iletişim kurduklarını söyleyerek akımın başlangıcını yaptılar.

SALGIN DÖNEMİNDE TAVAN YAPTI

Spiritüalizmin popülaritesi özellikle 20. yüzyılda artış gösterdi. İç savaşlar, I. Dünya Savaşı, 1918 yılındaki grip salgını gibi dünyanın kaos yaşadığı bir dönemde insanlar bu harekete yoğun bir şekilde ilgi göstermişti. Spiritüalist hareket hiçbir zaman tamamen sönmese de II. Dünya Savaşı'nın ardından popülaritesi azaldı. Ancak 100 yılı aşkın bir süre, ünlüler de dahil olmak üzere toplumun her kesiminden insanları kendine çekmeyi başardı.

Sarayında seanslar düzenliyordu! Ölen eşiyle konuştuğunu söyleyen kraliçenin korkutucu hikayesi

BEKLENMEDİK ÖLÜMÜ YASA BOĞDU

Kraliçe Victoria spiritüalizme ilgi duymaya başladığında dünyanın bu konu hakkında henüz bir bilgisi yoktu. Kraliçe, eşi Albert'in 1861 yılındaki zamansız ve beklenmedik ölümü ile yasa boğuldu. Ölümünden sonra sürekli siyah giyen kraliçe, öbür dünyadaki Albert'le iletişime geçebileceğini düşünüyordu.

ÖLENE KADAR SARAYDA SEANS YAPTI

Albert'in ölümünden kısa bir süre sonra, Robert James Lees isimli 19 yaşındaki bir medyum, prens Albert'in seanslarından birinde kraliçe için bir mesaj bıraktığını iddia etti. Victoria bunu duyduktan sonra medyum ile görüşmeye karar verdi. Düzenlenen seans sırasında medyum sadece Victoria ve Albert arasında geçen ve kimsenin bilmediği bir sırdan söz etti. Genç medyum görevini başka bir medyuma devretmeden önce kraliçe için Buckingham Sarayı'nda sayısız seans gerçekleştirdi. Victoria son nefesine kadar Albert ile iletişim kurabilmek için sarayda seanslar düzenlemeye devam etti.

Ölen eşiyle konuştuğunu söyleyen kraliçe Victoria'nın korkutucu hikayesi

Büyük Britanya, Spiritüalizm, New York, İrlanda, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ölen eşiyle konuştuğunu söyleyen kraliçe Victoria'nın korkutucu hikayesi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Ölen eşiyle konuştuğunu söyleyen kraliçe Victoria'nın korkutucu hikayesi - Son Dakika
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