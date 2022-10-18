Olimpiyat elemelerine başörtüsüz çıkan İranlı kadın sporcunun ortadan kaybolduğu belirtildi

İran'da başörtüsünü kurallara uygun takmadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ölümüyle başlayan protestolar devam ediyor. Amini'nin ölümü sonrası İranlı kadınların başörtülerini çıkarmaları, saçlarını kestikleri videoları sosyal medyada yayımlamaya başlamalarıyla büyüyen protestolar kısa sürede sokaklara da sıçradı.

BİR DESTEK DE MİLLİ SPORCUDAN GELDİ

Ülkede devam eden gösterilere bir destek de ülkenin milli sporcusu Elnaz Rekabi'den geldi. Bugüne kadar tüm yarışmalara başörtüsü ile katılan Rekabi, Seul'de bir ilke imza attı. İran'daki kadınların eylemine destek veren milli sporcu, olimpiyatlarda başörtüsüz yarıştı.

ORTADAN KAYBOLDU

Uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu destek sonrası sürpriz bir gelişme yaşandı. Ülkesindeki kadınlara destek vermek için Güney Kore'deki elemelere başörtüsüz çıkan İranlı kaya tırmanışçısından bir süredir haber alınamadığı öğrenildi.