Ölüm döşeğindeki babaannesinin yazdığı son notu görünce duygularına hakim olamadı! - Son Dakika
Üye Girişi

Ölüm döşeğindeki babaannesinin yazdığı son notu görünce duygularına hakim olamadı!

23.04.2022 17:25
Ölüm döşeğindeki babaannesinin yazdığı son notu görünce duygularına hakim olamadı!

İngiltere'de 98 yaşında ölüm döşeğinde olan bir kadının torununa yazdığı not, sosyal medyada viral oldu. Kadın söz konusu notta, "Yazdıklarım belki de bu hayattaki son satırlarımdır. Sana bir doğum günü notu yazmak için kendimi zorladım. 47 yıldır hayatımı kutsadın, teşekkürler. Seni çok seven babaannen" dedi.

İngiltere'de 98 yaşındaki bir babaanne ile 47 yaşındaki torunu arasında yaşananlar, sosyal medyada gündeme damga vurdu. İsmi açıklanmayan 98 yaşındaki kadın, uzun süreden bu yana ağır hastalıklarla boğuşuyordu. Fakat torununun 47. yaş günü için kendisini zorlayarak bir doğum günü mesajı yazmaya karar verdi.

ÇOK KISA SÜRELİĞİNE EKRAN BAŞINA GEÇTİ

Geçmişte yaptığı iş nedeniyle bilgisayar kullanmayı bildiği belirtilen kadın, tüm gücünü toplayarak ekran karşısına geçti ve bir not kaleme aldı. Yaşlı kadının notunda, "Yazdıklarım belki de bu hayattaki son satırlarımdır. Sana bir doğum günü notu yazmak için kendimi zorladım. 47 yıldır hayatımı kutsadın, teşekkürler. Seni çok seven babaannen" ifadeleri yer aldı.

NOTU GEÇ BULUNCA SAATLERCE AĞLADI

47. yaşındaki adam, doğum günü notunu ise doğum gününden çok sonra bulduğunu ve notta yazanlar nedeniyle saatlerce ağladığını dile getirdi. Ayrıca yaşadığı bu anıyı sosyal medya hesabından paylaşan adam, kısa süre içerisinde takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı. Diğer yandan genç kadının nottan sonra hastaneye kaldırıldığı belirtildi ancak son sağlık durumu bilinmiyor.

İşte sosyal medyada paylaşılan o not:

Ölüm döşeğindeki babaannesinin yazdığı son notu bulan adam, bir kenara çöküp saatlerce ağladı
YORUMLAR
500
Sevgilisiyle Dudak Dudağa Görüntülendi Sevgilisiyle Dudak Dudağa Görüntülendi Ebeler unutulmadı Ebeler unutulmadı

England, Doğum, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ölüm döşeğindeki babaannesinin yazdığı son notu görünce duygularına hakim olamadı! - Son Dakika


Son Dakika
17:17 Ronaldo bu takıma ne yapsın! Manchester United'ın kendini toparlaması lazım
17:08 Dev tank mezarlığı ve ölen Rus asker sayısı ortaya çıkınca anında sildiler!
16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit babasına verdiği haber yüreklere su serpti
16:27 İsmail Kartal'ın yerine gelecek teknik direktör belli oldu iddiası!
16:18 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak kutladı!
16:17 İlber Ortaylı İspanya'ya gitti, keyifli anlarını sosyal medyada paylaştı
16:04 Bahar Candan yatağın üzerindeki fotoğrafıyla fazla oynayınca bambaşka biri oldu
15:47 Ronaldo golünü kaybettiği bebeğine adadı
15:42 Cumhurbaşkanından 23 Nisan mesajı: Güzelleştirirse dünyayı çocuklar güzelleştirir!
15:37 Pınar Altuğ amuda kalktı! Fit haline övgü yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 17:31:23. #1.11#
SON DAKİKA: Ölüm döşeğindeki babaannesinin yazdığı son notu görünce duygularına hakim olamadı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement