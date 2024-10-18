Ömer Bolat Kırgızistan\'da TDT Görüşmesi

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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Kırgızistan'da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ikili görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Sayın Kubanıçbek Ömüraliyev ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmede, siyasi, ekonomik ve ticari alanlarda önemli bir potansiyele sahip olan teşkilatımızın yapısını ve üye ülkeler arasında atılabilecek yeni adımları ele aldık. Türk Devletleri Teşkilatımızın daha da güçlenmesi noktasındaki çalışmaları için Sayın Ömüraliyev'e çok teşekkür ediyorum" dedi