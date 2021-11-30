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Omicron: Covid varyantına karşı dünya çapında hangi önlemler alınıyor? - Son Dakika
BBC

Omicron: Covid varyantına karşı dünya çapında hangi önlemler alınıyor?

30.11.2021 16:43
Omicron: Covid varyantına karşı dünya çapında hangi önlemler alınıyor?

İlk olarak geçtiğimiz hafta tespit edilen ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "yüksek riskli" olarak sınıflandırılan koronavirüsün Omicron varyantı yayılıyor.

İlk olarak geçtiğimiz hafta tespit edilen ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "yüksek riskli" olarak sınıflandırılan koronavirüsün Omicron varyantı yayılıyor. Henüz varyantla ilgili bilimsel araştırmalar tamamlanmamış olsa da erkenden önlem almak isteyen birçok ülke harekete geçti.

İlk olarak çeşitli Afrika ülkelerine uçuşlar durduruldu. Maske kullanımı tekrar hatırlatıldı, henüz yeni varyanta etkisi olup olmadığı kesinleşmese de virüsün yayılmasına engel olacağı düşünülerek üçüncü doz aşılar hızlandırıldı.

Türkiye'de, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter'dan ülkede henüz Omicron varyantına rastlanmadığını açıkladı. Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den Türkiye'ye seyahatler yasaklandı.

Şimdiye kadar beş vakaya rastlanan İngiltere'de ilk olarak Güney Afrika Cumhuriyeti, Lesotho, Esvatini, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibya, Angola, Zambiya, Malavi kırmızı listeye alındı ve bu ülkelere seyahat yasağı getirildi. Bu ülkelerden dönecek kişilerin 10 gün otellerde karantinaya girmesi gerekiyor.

Ayrıca ülkeye gelen herkesten ikinci gün PCR testi istenecek.

Dün sağlık danışmanlarının yaptığı tavsiyeler kapsamında hükümet, üçüncü doz aşıları 18 yaş üstü herkese uygulamaya karar verdi. Bununla beraber ikinci dozdan sonra en az altı ay olan bekleme süresi üçe düşürüldü. Toplu taşıma ve kapalı alanlarda maske kullanılması zorunlu hale getirildi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) de sekiz güney Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması getirdi. Başkan Joe Biden, Kuzey Amerika'da ilk vakaların görülmesinin ardından dün yaptığı konuşmada, aşılamalar ve maske kullanımı devam ederse kapanma olmasına gerek kalmayacağını söyledi.

Avrupa Birliği; Botsvana, Esvatini, Lesotho, Mozambik, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabve'ye seyahat kısıtlaması getirdi. İsviçre bazı Avrupa ülkelerinden gelecek yolcular için de tedbirlerini genişletti.

Avustralya, kendi vatandaşı olmayan kişiler için Güney Afrika, Namibya, Zimbabve, Botsvana, Leshoto, Eswatini, Malavi, Mozambik ve Şeyseller'den ülkeye girişleri 14 gün boyunca yasakladı.

İsrail de ülkede ilk Omicron vakalarının görülmesiyle birlikte, bu hafta başından itibaren 14 gün boyunca sınırlarını İsrail vatandaşı olmayan herkese kapatma kararı aldı. Ülkeye dönen İsrailliler ise aşı durumlarına göre ev karantinasına tabi tutuluyor. Ayrıca 50 Afrika ülkesi kırmızı listeye alındı, bu ülkelerden dönen İsrail vatandaşlarının otel karantinası yapması öngörüldü.

Japonya da en sıkı önlem alan ülkelerden oldu. Ancak sınırlarını tüm yabancılara kapadıktan bir gün sonra bugün ilk Omicron varyantı vakasının görüldüğünü açıkladı.

Kuzey Afrika'da ise Fas, dünden itibaren iki hafta boyunca ülkeye gelecek tüm uçuşları iptal ettiğini; Tunus da 1 Aralık'tan başlayarak ülkeye girişlerde 48 saat içinde alınmış negatif PCR testi sonucu gösterme ve aşısızlarda 10 gün karantina merkezinde konaklama gibi sıkı önlemler uygulayacağını açıkladı.

Hong Kong 28 Kasım'dan itibaren Angola, Botsvana, Etiyopya, Esvatini, Lesotho, Malavi, Mozambik, Namibya, Nijerya, Güney Afrika, Zambiya, Zimbabve'den gelecek yolculara yedi gün boyunca karantina merkezinde, yedi günün sonunda ise 14 gün boyunca karantina otelinde konaklama zorunluluğu getirdi.

British Airways geçtiğimiz günlerde uçuş görevlilerinden birinde Covid-19 çıkmasının ardından tüm ekibin zorunlu karantinaya alınmasının ardından Hong Kong'a uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.

Omicron: Covid varyantına karşı dünya çapında hangi önlemler alınıyor?
Omicron: Covid varyantına karşı dünya çapında hangi önlemler alınıyor?
Omicron: Covid varyantına karşı dünya çapında hangi önlemler alınıyor?

Dünya Sağlık Örgütü, Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, Omicron, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Omicron: Covid varyantına karşı dünya çapında hangi önlemler alınıyor? - Son Dakika Dünya

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