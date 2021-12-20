Omicron, Davos'u vurdu! Toplantılar yaz aylarında yapılacak

Dünya Ekonomik Forumu, Davos toplantısını omicron varyantının ortaya çıkardığı belirsizlikler yüzünden erteledi. İsviçre Alpleri'nin Davos kasabasında dünya liderleri, milyarderler ve yöneticiler arasında yapılan yıllık buluşma sağlık ve güvenlik endişeleri nedeniyle ertelendi.

YAZ AYLARINDA YAPILACAK

Bugün yapılan duyuruda, "Dünya Ekonomik Forumu, Omicron salgını konusundaki belirsizliğin devam etmesi ışığında İsviçre'nin Davos kentindeki Yıllık Toplantısını erteleyecek" ifadelerine yer verildi. Toplantı yaz başına ertelendi.

Yüzyüze olması planlanan etkinlik bu yıl 17 Ocak – 21 Ocak tarihleri ??arasında yapılacaktı. Toplantının bu yıılki teması ''pandemi nedeniyle şiddetlenen ekonomik, çevresel, politik ve sosyal fay hatları'' olarak belirlenmişti.

DAVOS NEDİR?

Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde yer alan uluslararası bir vakıf olan Dünya Ekonomik Forumu, her yıl İsviçre'nin Davos kasabasında bu zirveyi düzenliyor.

Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak Cenevre'de kurulan Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos'taki toplantılarına iş insanları, siyasetçiler ve uzmanlar katılıyor. Toplantı normal şartlarda her ocak ayında gerçekleştiriliyor.