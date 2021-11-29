Omicron varyantını tespit eden doktor açıkladı: Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti

Koronavirüsün ortaya çıkan yeni mutasyonu Omicron nedeniyle birçok ülke Güney Afrika'ya seyahat kısıtlaması uygulamaya başladı.

DÜNYAYI UYARMIŞTI

Güney Afrika Tabipler Birliği (SAMA) Başkanı Dr. Angelique Coetzee, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Pretoria'daki özel muayenehanesindeki Covid-19 hastalarında garip semptomlar görülmesinden sonra yeni varyant hakkında tüm dünyayı uyardı. Ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülke Güney Afrika'ya seyahat yasağı getirirken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron veya B.1.1.529 olarak adlandırılan yeni varyantı endişe verici olarak tanımladı.

"HASTALARIN YARISI AŞISIZ"

"Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti" diyen Coetzee, şimdiye kadar testi pozitif çıkan ve çoğunlukla genç erkekler olmak üzere yeni varyantın semptomlarını gösteren 20'yi aşkın hastası olduğunu belirterek hastaların yaklaşık yarısının aşısız olduğunu söyledi.

"KAS AĞRISI, YORGUNLUK, ÖKSÜRÜK"

Bununla birlikte enfekte olanlardan hiçbiri koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini aktardı. Coetzee, "Bir veya iki gün boyunca kas ağrısı ve yorgunluk hissediliyor. Şimdiye kadar enfekte olanların tat ve koku kaybı yaşamadıklarını tespit ettik. Bazılarının hafif öksürük, bazılarının hiçbir semptomu yoktu. Enfekte olanlardan bazıları şu anda evde tedavi ediliyor" diye konuştu.