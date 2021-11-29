Üye Girişi
Omicron varyantını tespit eden doktor açıkladı: Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti - Son Dakika

Omicron varyantını tespit eden doktor açıkladı: Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti

29.11.2021 10:25
Omicron varyantını tespit eden doktor açıkladı: Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti

Koronavirüsün Omicron varyantının tespit edilmesiyle birçok ülke Güney Afrika'ya olan uçuşlarını durdurdu. Tüm dünyayı uyaran Güney Afrikalı doktor Dr. Angelique Coetzee, "Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti. Bir iki gün kas ağrısı ve yorgunluk hissediliyor. Enfekte olanların tat ve koku kaybı yaşamadıklarını tespit ettik. Bazılarının hafif öksürük, bazılarının hiçbir semptomu yoktu." ifadesini kullandı.

Koronavirüsün ortaya çıkan yeni mutasyonu Omicron nedeniyle birçok ülke Güney Afrika'ya seyahat kısıtlaması uygulamaya başladı.

DÜNYAYI UYARMIŞTI

Güney Afrika Tabipler Birliği (SAMA) Başkanı Dr. Angelique Coetzee, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Pretoria'daki özel muayenehanesindeki Covid-19 hastalarında garip semptomlar görülmesinden sonra yeni varyant hakkında tüm dünyayı uyardı. Ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülke Güney Afrika'ya seyahat yasağı getirirken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron veya B.1.1.529 olarak adlandırılan yeni varyantı endişe verici olarak tanımladı.

Yeni varyanta karşı ilk uyarıyı o yapmıştı! Belirtilerini 'Öncekilerden çok daha farklı' diyerek sıraladı

"HASTALARIN YARISI AŞISIZ"

"Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti" diyen Coetzee, şimdiye kadar testi pozitif çıkan ve çoğunlukla genç erkekler olmak üzere yeni varyantın semptomlarını gösteren 20'yi aşkın hastası olduğunu belirterek hastaların yaklaşık yarısının aşısız olduğunu söyledi.

"KAS AĞRISI, YORGUNLUK, ÖKSÜRÜK"

Bununla birlikte enfekte olanlardan hiçbiri koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini aktardı. Coetzee, "Bir veya iki gün boyunca kas ağrısı ve yorgunluk hissediliyor. Şimdiye kadar enfekte olanların tat ve koku kaybı yaşamadıklarını tespit ettik. Bazılarının hafif öksürük, bazılarının hiçbir semptomu yoktu. Enfekte olanlardan bazıları şu anda evde tedavi ediliyor" diye konuştu.

Omicron varyantını tespit eden doktor açıkladı: Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti

Togo Cumhuriyeti, Güney Afrika, Koronavirüs, tat, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Omicron varyantını tespit eden doktor açıkladı: Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Irkçı cumhurbaşkanı adayından skandal hareket 10:23 Irkçı cumhurbaşkanı adayından skandal hareket Votkanın üzerine dezenfektan içen denizci komaya girdi 10:13 Votkanın üzerine dezenfektan içen denizci komaya girdi Yargı'nın Ceylin'i, sinema filmiyle geliyor! Karanlık Gece bir linç hikayesini anlatıyor! 10:10 Yargı'nın Ceylin'i, sinema filmiyle geliyor! Karanlık Gece bir linç hikayesini anlatıyor!
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı 09:36 Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar 09:06 Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! 08:33 Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!
Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti 08:00 Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı 07:52 Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı

Son Dakika Haberleri
10:25 Omicron varyantını tespit eden doktor açıkladı: Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti
10:24 Trabzonspor'dan taraftarına mesaj: Ruhunuz yeter!
10:22 Irkçı cumhurbaşkanı adayından skandal hareket
10:13 Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olayları
10:13 Final yapan dizilere Misafir de eklendi! Ekranda umduklarını bulamadılar!
10:09 Yargı'nın Ceylin'i, sinema filmiyle geliyor! Karanlık Gece bir linç hikayesini anlatıyor!
10:08 Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde
10:02 Muş kara teslim! Görüş mesafesi 10 metreye düştü, ekipler gece gündüz çalışıyor
09:54 Aralık ayında Netflix'te hangi yapımlar var? İşte gün gün program!
09:46 Canlı yayında Tanju Özcan ve Nagehan Alçı arasında gerginlik yaşandı: Devre göre pozisyon değiştiriyorsunuz
Trabzonspor'dan taraftarına mesaj: Ruhunuz yeter! Trabzonspor'dan taraftarına mesaj: Ruhunuz yeter!         
10:25
Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olayları Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olayları         
10:14
Final yapan dizilere Misafir de eklendi! Ekranda umduklarını bulamadılar! Final yapan dizilere Misafir de eklendi! Ekranda umduklarını bulamadılar!         
10:13
Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde         
10:08
Yargı'ya bu sahne damga vurdu! Aşkını ilan eden Ceylin umduğunu bulamadı! Yargı'ya bu sahne damga vurdu! Aşkını ilan eden Ceylin umduğunu bulamadı!         
09:20
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
DSÖ'den Kovid-19'un yeni mutasyonu hakkında çağrı: Sınırları kapatmayın! DSÖ'den Kovid-19'un yeni mutasyonu hakkında çağrı: Sınırları kapatmayın!         
07:57
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Asgari ücrette kritik dönem başlıyor! Milyonların gözü 1 Aralık'taki ilk toplantıda Asgari ücrette kritik dönem başlıyor! Milyonların gözü 1 Aralık'taki ilk toplantıda         
07:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti         
22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi         
22:10
Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti         
18:47
Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz         
14:26
Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar         
14:03
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 10:32:28. #1.13#
SON DAKİKA: Omicron varyantını tespit eden doktor açıkladı: Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement