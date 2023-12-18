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Roketatar elinde patladı, fenomen feci şekilde yaralandı - Son Dakika
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Roketatar elinde patladı, fenomen feci şekilde yaralandı

ABD ordusunda eski asker olan YouTuber Adam Knowles, RPG-7 roketatar testinde korkunç bir kaza geçirdi. Roketatarın patlamasıyla beyin kanaması geçiren fenomenin kafatası kırıldı ve vücudunda ciddi yanıklar meydana geldi.

18.12.2023 - 16:52,  Güncelleme: 17:35
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Eski ABD'li asker ve YouTuber Adam Knowles, video çekimleri sırasında gerçekleştirdiği bir roket atar testinde kaza geçirdi. RPG-7 roket atarı ateşlerken silahın patlamasıyla fenomenin kafatası kırıldı ve beyin kanaması geçirdi.

VİDEO ÇEKMEYE DEVAM EDECEK

Patlamanın etkisiyle çenesi kırılan, kafatası çatlayan ve vücudunda üçüncü derece yanıklarla kaplı hale gelen Adam, hastaneye kaldırıldı. Şu anda iyileşme sürecinde olan Adam, yaşadığı korkunç olayın görüntülerini izledi ancak hiçbir şey hatırlamadığını belirtti. Fenomen, toplamda 300.000 dolara ulaşan masraflara rağmen içeriklerine devam edeceğini söyledi.

Omuzunda roketatar patlayan Youtuber ağır yaralandı
Omuzunda roketatar patlayan Youtuber ağır yaralandı
Omuzunda roketatar patlayan Youtuber ağır yaralandı
Roketatar elinde patladı, fenomen feci şekilde yaralandı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
YORUMLAR (1)
  • Şbn Şbn: Eee şimdi tam fenomen olmuş Yanıtla 0 0

Amerika Birleşik Devletleri, Magazin, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Roketatar elinde patladı, fenomen feci şekilde yaralandı - Son Dakika
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