Öncesi ve sonrası fotoğraflarla Los Angeles yangının yarattığı yıkımı gösteriyor - Son Dakika
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Dünya

Öncesi ve sonrası fotoğraflarla Los Angeles yangının yarattığı yıkımı gösteriyor

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Los Angeles'ı etkisi altına alan büyük yangın, lüks Pacific Palisades bölgesinden Santa Monica'ya kadar geniş bir alanda yıkıma neden oldu. Yangın sonucu beş kişi hayatını kaybetti, 2,000 yapı kullanılamaz hale geldi ve 130,000'den fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

09.01.2025 13:54  Güncelleme: 14:07
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Los Angeles'ı kasıp kavuran yangınların neden olduğu yıkım, yayınlanan öncesi ve sonrası fotoğraflarla gözler önüne serildi. Lüks Pacific Palisades bölgesindeki Sunset Bulvarı'ndan başlayan yangınlar, Malibu'dan Santa Monica'ya kadar geniş bir alanı etkisi altına aldı.

Perşembe sabahı itibarıyla en büyük yangın, ünlülerin yaşadığı Pacific Palisades mahallesinde 12,000 dönümlük alanı yok etti. Studio City'de dört katlı bir binada başlayan yangın ise çevre binalara sıçradı. Felaket sonucu beş kişi hayatını kaybetti, 2,000 yapı kullanılamaz hale geldi ve 130,000'den fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Ünlü isimlerden Mandy Moore, Paris Hilton, James Woods ve Billy Crystal gibi isimler evlerinin yandığını sosyal medyadan duyururken, yangın musluklarının rezervuar suyuyla doldurulmadığının ortaya çıkması tartışma yarattı. LA emlak geliştiricisi Rick Caruso, durumu şehirdeki "kötü yönetim" ve "sistemik sorunlara" bağlarken, Başkan adayı Donald Trump ile Kaliforniya Valisi Gavin Newsom arasında söz düellosu yaşandı.

Yangınlarla mücadelede 1,500 itfaiyeci görev yaparken, Kaliforniya Ulusal Muhafızları'ndan 600 asker de bölgeye sevk edildi. Ekipler, 10 helikopter ve iki C-130 uçağıyla müdahale çalışmalarını sürdürüyor. LA İlçe İtfaiye Şefi Anthony Marrone, yangınlar kontrol altına alındıktan sonra olası can kayıplarını tespit için K-9 köpek birimlerinin kullanılacağını açıkladı.

Yangın nedeniyle bankalar, restoranlar, benzin istasyonları ve çok sayıda ev küle dönerken, buldozerler acil servis ve itfaiye ekiplerine yol açmak için terk edilmiş lüks araçları kaldırmak zorunda kaldı. Şehrin yönetimi, özellikle yangın hidrantlarının bakımsızlığı ve altyapı sorunları nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalıyor.

Öncesi ve sonrası fotoğraflarla Los Angeles yangının yarattığı yıkımı gösteriyor
Öncesi ve sonrası fotoğraflarla Los Angeles yangının yarattığı yıkımı gösteriyor
Öncesi ve sonrası fotoğraflarla Los Angeles yangının yarattığı yıkımı gösteriyor
Öncesi ve sonrası fotoğraflarla Los Angeles yangının yarattığı yıkımı gösteriyor
Öncesi ve sonrası fotoğraflarla Los Angeles yangının yarattığı yıkımı gösteriyor
Öncesi ve sonrası fotoğraflarla Los Angeles yangının yarattığı yıkımı gösteriyor

Amerika Birleşik Devletleri, Doğal Afetler, Santa Monica, Los Angeles, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Öncesi ve sonrası fotoğraflarla Los Angeles yangının yarattığı yıkımı gösteriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • muzaffer doğan:
    Allah'ın adaleti eli kanlı devlet daha fazla ateşler sarsın inşallah 54 4 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    orda hiç CHP li yok sanırım ..halkı ayaklanmaya çagırmıyor..yada yapılan işleri engellemiyor .. 29 12 Yanıtla
    Volkan null:
    çünkü orda iktidar akpkk degil 0 1
    tolga karabulut:
    ONLARDA ORAYA GİDİP OTOBÜSTEN ÇAY FIRLATMIYOR MILLETINE O YÜZDEN OLABİLİR Mİ :) 0 1
    Apple User:
    size gerçekten yazıklar olsun sizin zihniyetinizin yaptıklarına sustugunuz için zaten ülke bir adım ileri gidemiyor chp kadar taş düşsün başınıza 0 0
    Kamil Kaz:
    Dedim ama kolonya yı damla damla içme tek sefer de iç diye. 0 0
  • Mehmet Mekik:
    Rabbime hamdu senalar olsun, daha kötülerini yaşasınlar 32 6 Yanıtla
  • HAKAN null:
    ALLAH on gazabı zalimlerin üstünden eksik olmaz inşallah 29 1 Yanıtla
    Apple User:
    ha ha dediğin gibi dünyada en çok eziyeti sizin gibi beddua edenler çekiyor 0 1
  • Faruk K:
    insanlığımdan utanmalımıyım bilmiyorum ama üzülemiyorum. Hicbir hissiyatım yok 20 2 Yanıtla
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