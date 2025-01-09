Öncesi ve sonrası fotoğraflarla Los Angeles yangının yarattığı yıkımı gösteriyor

Dünya

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Los Angeles'ı kasıp kavuran yangınların neden olduğu yıkım, yayınlanan öncesi ve sonrası fotoğraflarla gözler önüne serildi. Lüks Pacific Palisades bölgesindeki Sunset Bulvarı'ndan başlayan yangınlar, Malibu'dan Santa Monica'ya kadar geniş bir alanı etkisi altına aldı.

Perşembe sabahı itibarıyla en büyük yangın, ünlülerin yaşadığı Pacific Palisades mahallesinde 12,000 dönümlük alanı yok etti. Studio City'de dört katlı bir binada başlayan yangın ise çevre binalara sıçradı. Felaket sonucu beş kişi hayatını kaybetti, 2,000 yapı kullanılamaz hale geldi ve 130,000'den fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Ünlü isimlerden Mandy Moore, Paris Hilton, James Woods ve Billy Crystal gibi isimler evlerinin yandığını sosyal medyadan duyururken, yangın musluklarının rezervuar suyuyla doldurulmadığının ortaya çıkması tartışma yarattı. LA emlak geliştiricisi Rick Caruso, durumu şehirdeki "kötü yönetim" ve "sistemik sorunlara" bağlarken, Başkan adayı Donald Trump ile Kaliforniya Valisi Gavin Newsom arasında söz düellosu yaşandı.

Yangınlarla mücadelede 1,500 itfaiyeci görev yaparken, Kaliforniya Ulusal Muhafızları'ndan 600 asker de bölgeye sevk edildi. Ekipler, 10 helikopter ve iki C-130 uçağıyla müdahale çalışmalarını sürdürüyor. LA İlçe İtfaiye Şefi Anthony Marrone, yangınlar kontrol altına alındıktan sonra olası can kayıplarını tespit için K-9 köpek birimlerinin kullanılacağını açıkladı.

Yangın nedeniyle bankalar, restoranlar, benzin istasyonları ve çok sayıda ev küle dönerken, buldozerler acil servis ve itfaiye ekiplerine yol açmak için terk edilmiş lüks araçları kaldırmak zorunda kaldı. Şehrin yönetimi, özellikle yangın hidrantlarının bakımsızlığı ve altyapı sorunları nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalıyor.