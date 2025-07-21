Ordu\'da denizde hortum: O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Medreseönü Mahallesi'nde sahil boyunda denizde hortum oluştu.

KAMERAYA YANSIDI

Gün batımında oluşan ve bir süre devam eden hortum, sahil kenarında ikamet eden vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile kayda alındı.

BÜYÜKLÜĞÜ DİKKAT ÇEKTİ

Kameraya yansıyan hortumun büyüklüğü dikkat çekerken, bir olumsuzluk ise yaşanmadı.