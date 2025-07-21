Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Medreseönü Mahallesi'nde sahil boyunda denizde hortum oluştu.
Gün batımında oluşan ve bir süre devam eden hortum, sahil kenarında ikamet eden vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile kayda alındı.
Kameraya yansıyan hortumun büyüklüğü dikkat çekerken, bir olumsuzluk ise yaşanmadı.
Son Dakika › Dünya › Ordu'da denizde hortum: O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
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