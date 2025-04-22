Orlando Havalimanı\'nda Uçak Yangını

ABD'nin Florida eyaletindeki Orlando Uluslararası Havalimanından kalkmak üzere olan uçağın motorunun alev alması sonucu 282 yolcunun tahliye edildiği bildirildi.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Delta Hava Yolu şirketi, 'Airbus A330' model uçağın motorunun alev almasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 282 yolcunun bulunduğu uçağın, Orlando Uluslararası Havalimanı'ndan Georgia eyaletindeki Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı seferi için kapıdan ayrılmasından kısa süre sonra iki motorundan birinin alev aldığı kaydedildi.

Havalimanındaki ilk yardım ve itfaiye ekiplerinin, motorun, egzoz borusundan alev almasının ardından yangına müdahale ettiği ifade edilen açıklamada, 282 yolcunun acil durum kaydıraklarıyla tahliye edildiği belirtildi. FAA, ölen ya da yaralananın olmadığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.