Ulusal basındaki haberlere göre, Bangui'de bulunan Mpoko Nehri'nde kapasitesinin üzerinde yük ve yolcu taşıyan tekne battı.
En az 300 kişinin bulunduğu teknedeki 58 kişi hayatını kaybetti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Ülkede yeterli asfalt yol bulunmaması sebebiyle halk, ulaşım için genellikle nehirleri ve gölleri kullanıyor.
Son Dakika › Dünya › Bangui'de Tekne Battı: En Az 58 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
ABD'nin Washington eyaletinde, biri 7, diğeri 11 yaşında olan internetten tanıştığı 2 kız çocuğuyla otelde buluşma planı yaptığı belirtilen 67 yaşındaki kişiye polis baskın düzenledi. Odanın önünde yaşanan çatışmada şahıs vurularak öldürülürken, o anlar polisin vücut kamerasına yansıdı.
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