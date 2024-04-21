Bangui'de Tekne Battı: En Az 58 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bangui'de Tekne Battı: En Az 58 Kişi Hayatını Kaybetti

Bangui\'de Tekne Battı: En Az 58 Kişi Hayatını Kaybetti

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Bangui'de bulunan Mpoko Nehri'nde kapasitesinin üzerinde yük ve yolcu taşıyan bir tekne battı. Teknede en az 300 kişi bulunuyordu ve 58 kişi hayatını kaybetti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ülkede yeterli asfalt yol bulunmaması sebebiyle halk, ulaşım için genellikle nehirleri ve gölleri kullanıyor.

21.04.2024 07:39
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Ulusal basındaki haberlere göre, Bangui'de bulunan Mpoko Nehri'nde kapasitesinin üzerinde yük ve yolcu taşıyan tekne battı.

TEKNEDE EN AZ 300 KİŞİ BULUNUYORDU

En az 300 kişinin bulunduğu teknedeki 58 kişi hayatını kaybetti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ULAŞIM İÇİN NEHİR VE GÖLLER KULLANILIYOR

Ülkede yeterli asfalt yol bulunmaması sebebiyle halk, ulaşım için genellikle nehirleri ve gölleri kullanıyor.

Kaynak: AA

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