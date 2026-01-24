Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı - Son Dakika
Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı

24.01.2026 00:16
Orta Doğu'daki artan güvenlik endişeleri ve hava sahası riskleri uluslararası hava trafiğini olumsuz etkiliyor. KLM, Air France ve British Airways gibi büyük havayolu şirketleri, bölgeye yönelik bazı uçuşlarını iptal etme veya askıya alma kararı aldı. Bu durum, özellikle İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer bölge ülkelerine yapılan seferleri etkiliyor.

KLM, AİR FRANCE VE DİĞERLERİ SEFERLERİ DURDURUYOR

Avrupa merkezli KLM ile Air France, Orta Doğu'daki belirsizlik nedeniyle İsrail, BAE ve Suudi Arabistan gibi noktalara uçuşlarda iptaller gerçekleştirdi. Özellikle Dubai, Riyad ve Tel Aviv rotalarında planlanan seferler ya ertelendi ya da tamamen programdan çıkarıldı.

BRİTİSH AİRWAYS DE KATILDI

İngiliz havayolu British Airways, Orta Doğu hava sahasındaki riskler nedeniyle Dubai ve diğer bölgesel destinasyonlara yönelik bazı uçuşlarında değişikliğe gitti. Havacılık sektörü kaynaklarına göre bu tür iptaller, güvenlik değerlendirmeleri ve hava sahası kısıtlamaları nedeniyle artıyor.

ROTALAR DEĞİŞİYOR, UÇUŞLAR ASKIYA ALINIYOR

Bölgedeki genişleyen gerilim sonucunda birçok havayolu, Orta Doğu'nun yoğun hava sahasını geçici olarak kaçınarak alternatif rotalar kullanıyor ya da seferlerini tamamen askıya alıyor. Bu durum, yolcular için ek gecikme ve organizasyon zorluklarına yol açıyor.

YOLCULARA UYARI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uzmanlar, hava sahası riskleri devam ettiği sürece havayollarının uçuş programlarında hızlı değişiklikler yapabileceğini belirtiyor. Yolcuların seyahat planlarını kontrol etmeleri ve havayolları ile güncel uçuş durumlarını takip etmeleri öneriliyor.

