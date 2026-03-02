Ortadoğu'da Uçuş İptalleri Sürekli Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Ortadoğu'da Uçuş İptalleri Sürekli Artıyor

Ortadoğu\'da Uçuş İptalleri Sürekli Artıyor
02.03.2026 20:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı sonrası çok sayıda ülke, Ortadoğu uçuşlarını iptal ediyor.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş nedeniyle Ortadoğu uçuşlarını iptal etmeye devam ediyor.

Uçuş takip sitesi Flightradar24'un verilerine göre bölge çapında günlük dört bin civarında uçuş iptal ediliyor.

İptaller dünya genelinde yüzbinlerce yolcuyu etkiliyor.

BBC Ekonomi Muhabiri Theo Leggett'e konuşan Flightradar24 İletişim Direktörü Ian Petchenik, "Kriz uzadıkça rötarlar ve aksamalar da artacak" diyor ve ekliyor:

" Havacılık endüstrisi bundan derin bir şekilde etkileniyor."

Flightradar24'ün 2 Mart sabahındaki verilerine göre tüm dünyadan Katar'a uçuşların %79'u iptal edildi.

Bu oran Birleşik Arap Emirlikleri için %71, İsrail için %81, Bahreyn içinse %92 oldu.

Türkiye'de de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2 Mart'ta yaptığı açıklamada Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne planlanan uçuşların 3 Mart'a kadar iptal edildiğini söyledi.

Uraloğlu İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün'e uçuşlarınsa 6 Mart'a kadar iptal edildiğini söyledi.

İran'ın başkenti Tahran'daki uluslararası havalimanında Türk Hava Yolları ve Pegasus'a ait birer uçağın mahsur kaldığını açıklayan Uraloğlu, hava sahalarının açılmasıyla birlikte bu uçakların yolcuları Türkiye'ye getirmeye devam edeceğini ekledi.

Uçağı iptal edilenler ne yapmalı?

Havayolları, uçuşları iptal edilenlere çeşitli haklar veriyor.

Örneğin Türk Hava Yolları yolculara iade veya değişim hakkı tanıyor.

Bunlar için yolcuların havayollarıyla iletişime geçmesi gerekiyor.

Söz konusu ülkelerde mahsur kalan kişilerinse, havayolları kendileriyle iletişime geçene kadar havalimanına gitmesi tavsiye edilmiyor.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates, uçuşlar başlayınca önceliği 28 Şubat'tan bu yana uçağı iptal edilen kişilere vereceklerini, bu kişilere bilgi vererek havalimanına davet edeceklerini, öncesinde kimsenin havalimanına gitmemesi gerektiğini duyurdu.

Katar Havayolları da 3 Şubat sabahı bu konuda bir güncelleme paylaşacaklarını, Katar'da mahsur kalan yolcuların son bilgileri internet sitelerinden alabileceklerini açıkladı.

Kaynak: BBC

Havacılık, Güvenlik, Ekonomi, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ortadoğu'da Uçuş İptalleri Sürekli Artıyor - Son Dakika

BBC
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları İstanbul’da protesto edildi ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi
Şampiyonluk yarışı alev alev Arsenal-Chelsea maçında 3 gol Şampiyonluk yarışı alev alev! Arsenal-Chelsea maçında 3 gol
İran’ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak İran'ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak
İran’ın saldırılarında Kudüs’te hasar büyük İran'ın saldırılarında Kudüs'te hasar büyük
Şam’da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı Şam'da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı
Trum’tan İran’a çağrı ya silah bırakın ya ölün Trum'tan İran'a çağrı; ya silah bırakın ya ölün

21:29
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
21:24
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor En fazla 1 haftaları var
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor! En fazla 1 haftaları var
21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
20:41
ABD ile İran arasındaki son görüşmede ipler kopmuş Arakçi’den savaş başlatan tepki
ABD ile İran arasındaki son görüşmede ipler kopmuş! Arakçi'den savaş başlatan tepki
19:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa ciddi neticeleri olacaktır, yangın büyümeden söndürülmelidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa ciddi neticeleri olacaktır, yangın büyümeden söndürülmelidir.
19:42
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 21:43:40. #.0.5#
SON DAKİKA: Ortadoğu'da Uçuş İptalleri Sürekli Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.