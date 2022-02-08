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Oscar 2022: En çok dalda aday gösterilen filmler hangileri? - Son Dakika
BBC

Oscar 2022: En çok dalda aday gösterilen filmler hangileri?

08.02.2022 19:42
Oscar 2022: En çok dalda aday gösterilen filmler hangileri?

2022 yılı Oscar Ödül Töreni için adaylar açıklandı.

2022 yılı Oscar Ödül Töreni için adaylar açıklandı. Jane Campion'ın yönettiği ve Benedict Cumberbatch'ın başrolünde oynadığı The Power of the Dog (Köpeğin Gücü) filmi 12 dalda aday gösterildi.

Dune (Çöl Gezegeni) 10 dalda, Belfast ve Batı Yakası'nın Hikayesi ise yedişer dalda Oscar'a aday oldu.

En iyi kadın oyuncu ödülü için aday gösterilenler arasında, The Lost Daughter (Karanlık Kız) filmindeki rolüyle Olivia Colman, en iyi erkek oyuncu için aday gösterilenler arasında Benedict Cumberbatch bulunuyor.

En iyi yardımcı kadın ve yardımcı erkek oyuncu dallarındaki adaylar arasında ise Belfast fillmindeki rolleriyle Judi Dench ve Ciarán Hinds bulunuyor.

Siyah-beyaz çekilen, Kenneth Branagh'ın yönettiği otobiyografik filmde, Kuzey İrlanda'daki çatışmalı dönem konu ediliyor.

Bu filmle en iyi yönetmen dalında aday gösterilen Branagh, süreci "Belfast sokaklarından Akademi Ödülleri'ne uzanan uzun bir yol" olarak niteledi.

Branagh, "Bugün annemi, babamı, büyükanne ve büyükbabalarımı düşünüyorum, İrlandalı olmakla nasıl gurur duyduklarını, bu kentin onlar için taşıdığı anlamın ne kadar büyük olduğunu. Onlar da tıpkı benim gibi (aday gösterilmekten) onur duyarlardı" dedi.

"Bu kadar kişisel bir hikaye olduğu düşünüldüğünde, kendi ailem ve film ailesi için büyük bir gün. Akademi Ödülleri adaylığı için oy kullananlara, bu büyük onur için teşekkür ederim."

The Power of the Dog filminin yönetmeni Jane Campion ise, en iyi yönetmen dalında iki kez aday gösterilen ilk kadın yönetmen oldu.

Ağır akan ve yoğun bir western hikayesinin anlatıldığı filmdeki rolleriyle Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee ve Kirsten Dunst da en iyi yardımcı oyuncu dallarında ödüle aday gösterildi.

Bu yıl en çok Akademi Ödülü'ne aday gösterilen filmler arasında şunlar bulunuyor;

Adaylıkları bugün Tracee Ellis Ross ve Leslie Jordan Los Angeles'ta açıkladı.

2021'de Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle, gecikmeli olarak dünyanın farklı bölgelerindeki stüdyolarda düzenlenen Oscar Ödül Töreni'nin ardından bu yıl Akademi Ödülleri gecesinin daha popüler ve genç izleyicilere hitap eder tarzda düzenlenmesi hedefleniyor.

Akademi, bu yıl tören yapılacağını teyit etti, ancak kimin tarafından sunulacağını açıklamadı.

2022 Oscar Ödül Töreni 27 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Oscar 2022: En çok dalda aday gösterilen filmler hangileri?
Oscar 2022: En çok dalda aday gösterilen filmler hangileri?
Oscar 2022: En çok dalda aday gösterilen filmler hangileri?
Oscar 2022: En çok dalda aday gösterilen filmler hangileri?
Oscar 2022: En çok dalda aday gösterilen filmler hangileri?
Oscar 2022: En çok dalda aday gösterilen filmler hangileri?
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Benedict Cumberbatch, Olivia Colman, Judi Dench, Yönetmen, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Oscar 2022: En çok dalda aday gösterilen filmler hangileri? - Son Dakika Dünya

BBC

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