Oslo'da Hans Fırtınası nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi - Son Dakika
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Oslo'da Hans Fırtınası nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi

09.08.2023 16:30

Norveç'in başkenti Oslo'da, Kuzey Avrupa'yı etkileyen Hans Fırtınası kaynaklı 'aşırı şiddetli yağışlar' nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi. Oslo'nun kuzeyinde yaşanan şiddetli yağışlar, toprak kayması ve taşkınlar sonucunda birçok kişi tahliye edildi. Braskereidfoss hidrolik santrali su altında kaldığı için kullanılamaz hale geldi ve yetkililer, barajı kontrollü bir şekilde patlatarak su akışını kontrol etmeyi planladıklarını açıkladı. Norveç'teki ana yolların tamamı seller nedeniyle kapandı ve birçok yol etkilendi. Oslo'da çalışanlara uzaktan çalışma çağrısı yapılırken, ülkenin güneyindeki doğal afet alarmı en yüksek seviyede tutuldu.

Norveç'in başkenti Oslo'da, Kuzey Avrupa'yı etkileyen Hans Fırtınası kaynaklı "aşırı şiddetli yağışlar" nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi.

Norveç polisi, Hans Fırtınası etkisindeki ülkede yaşanan şiddetli yağışlar, toprak kayması ve taşkınlar nedeniyle başkent Oslo'nun kuzeyindeki yüzlerce kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Yetkililer, ülkenin en uzun nehri Glomma'nın bir bölümünde kurulan Braskereidfoss hidrolik santralinin su altında kalması nedeniyle kullanım dışı olduğunu, barajı kontrollü bir şekilde patlatmayı düşündüklerini açıkladı.

Barajı patlatmaları halinde su akışını kontrol edebileceklerini ifade eden yetkililer, bu sayede nehir yakınlarında yaşayan toplulukların su altında kalmasının önlenmesini planladıklarını kaydetti.

Norveç'te Oslo ve Trondheim arası tüm ana yollar kapandı

Norveç'teki VG gazetesinin haberine göre, Norveç Kamu Yolları İdaresi, başkent Oslo ve Trondheim şehri arasındaki ana yolların tamamının seller nedeniyle kapandığını açıkladı.

Yetkililer, ana yolların yanı sıra bölgelere bağlanan 77 yolun kapandığını ve 19'unun sellerden etkilendiği belirterek, seyahat edecek kişileri evde kalmaları konusunda uyardı.

Öte yandan, Norveç devlet televizyonu NRK, internet sitesinde, Norveç'in Viken bölgesine bağlı Nesbyen kasabasının su altında kaldığı görüntüleri yayımladı.

Norveç'te yetkililer, başkent Oslo'da çalışanlara işlerine "uzaktan" devam etme çağrısı yaparak, şiddetli yağmur, çamur kayması ve ani seller nedeniyle ülkenin güneyindeki doğal afet alarmını en yüksek seviyede tutmuştu.

Kaynak: AA
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Kuzey Avrupa, Trondheim, Norveç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Oslo'da Hans Fırtınası nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi - Son Dakika


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