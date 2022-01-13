Üye Girişi
Osmanlı padişahlarının resmedildiği 6 tablo, açık arttırmaya çıkartıldı - Son Dakika

Osmanlı padişahlarının resmedildiği 6 tablo, açık arttırmaya çıkartıldı

13.01.2022 15:39
Osmanlı padişahlarının resmedildiği 6 tablo, açık arttırmaya çıkartıldı

Müzayede evi Sotheby's, aralarında Osmanlı padişahları ve Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Timur'un bulunduğu 17. yüzyıl porteleri açık arttırmaya çıkartıldı.

Müzayede evi Sotheby's, aralarında Osmanlı padişahları ve Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Timur'un bulunduğu 17. yüzyıl porteleri açık arttırmaya çıkartıldı. Müzayede evi, 20 Ocak'ta satılacak portrelerin Giovio Serisi'ndeki tablolara dayanarak yapıldığını belirtti.

Sotheby's tarafından yapılan açıklamada, 20 Ocak'ta satılacak değerli tabloların, 16. yüzyıl İtalyan Rönesans tarihçisi ve biyografi yazarı Paolo Giovio (1483-1552) tarafından bir araya getirilen hükümdarların, devlet adamlarının ve diğer önemli şahsiyetlerin 484 suretinden oluşan Giovio Serisi'ndeki tablolara dayanarak yapıldığı ifade edildi.

Osmanlı Padişahları'ndan Kanuni Sultan Süleyman, Yıldırım Bayezid, 2. Bayezid, 2. Murad, 1. Mehmed (Çelebi Mehmed) ve Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Timur'un tabloların tarihi hakkında müzayede evi, "Bu portreler muhtemelen Lothian'ın 3. Kontu William Kerr (1605-75) tarafından alınmış ve bir zamanlar 17. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar Newbattle Manastırı'ndaki Büyük Salon'da asılmıştı" açıklamasını yaptı.Kanuni Sultan Süleyman'ın bakır çerçeveli portresi haricinde 16. ve 17. yüzyıllarda yapılan birden fazla portresi mevcut. Bunlardan biri Floransa'daki Uffizi Galerisi'nde sergilenen ve 1552-1568 yılları arasında Cosimo de' Medici (Medici Hanedanı) için kopyalanan versiyonudur. Diğer ise 1578-1599 yılları arasında Avusturya'nın Habsburg (Habsburg Hanedanı) Arşidükü Ferdinand II için kopyalan versiyon ve Viyana'da Amras Galerisi'nde sergileniyor. Her iki versiyon da doğrudan Paolo Giovio'ya Giovio Serisi'ndeki Kanuni Sultan Süleyman portresine dayanılarak yapıldı.

LAR


Osmanlı padişahlarının resmedildiği 6 tablo, açık arttırmaya çıkartıldı
Osmanlı padişahlarının resmedildiği 6 tablo, açık arttırmaya çıkartıldı
Osmanlı padişahlarının resmedildiği 6 tablo, açık arttırmaya çıkartıldı
Osmanlı padişahlarının resmedildiği 6 tablo, açık arttırmaya çıkartıldı
Osmanlı padişahlarının resmedildiği 6 tablo, açık arttırmaya çıkartıldı
YORUMLAR
500

Kanuni Sultan Süleyman, Timur İmparatorluğu, Osmanlı, Ocak, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Osmanlı padişahlarının resmedildiği 6 tablo, açık arttırmaya çıkartıldı - Son Dakika Dünya


Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı         
15:41
Husumetlilerini yaralayan adam onlara bakmaya gelene adama da acımadı! 8 kurşunla öldürdü Husumetlilerini yaralayan adam onlara bakmaya gelene adama da acımadı! 8 kurşunla öldürdü         
15:30
Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi         
14:48
Yurt dışında görüp Antalya'da aloe vera yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı 15-20 milyon TL'yi buluyor Yurt dışında görüp Antalya'da aloe vera yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı 15-20 milyon TL'yi buluyor         
14:18
Eski eşini yanıcı jel ile ateşe veren adam kendisini böyle savundu: Borcunu geri ödemedi Eski eşini yanıcı jel ile ateşe veren adam kendisini böyle savundu: Borcunu geri ödemedi         
14:15
Anneannesinin Dilara Yıldız'a yaktığı ağıt yürek dağladı: Eceline mi aşık oldun yavrum? Anneannesinin Dilara Yıldız'a yaktığı ağıt yürek dağladı: Eceline mi aşık oldun yavrum?         
13:22
Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü'nden kiracılarına yüzde 100 zam şoku! Esnaf ne yapacağını bilemiyor Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü'nden kiracılarına yüzde 100 zam şoku! Esnaf ne yapacağını bilemiyor         
12:56
İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti! İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti!         
11:58
HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!         
11:47
Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı! Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!         
11:46
Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı! Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!         
11:09
Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti         
10:56
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43
Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde! Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde!         
07:48
Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı         
19:06

Son Dakika Haberleri
15:40 Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı
15:40 Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı
15:29 Husumetlilerini yaralayan adam onlara bakmaya gelene adama da acımadı! 8 kurşunla öldürdü
15:29 Hamile kalmak için Japon bir erkekle 10 kez birlikte oldu! Adam Çinli çıkınca çocuğu sokağa attı
15:26 Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne 'tam üyelik' ve 'fon' çağrısı: Miktarın artması ortak yararımıza olacak
14:47 Sahte dolarla Almanya'ya gitmek isteyen şahsın yolculuğu başlamadan bitti! İstanbul Havalimanı'nda yakayı ele verdi
14:46 DSİ önce yazdı, sonra sildi! Galatasaray Başkanı Elmas'a destek paylaşımı: Başkanım karar nedeniyle sizi kutluyorum
14:45 NATO "Saldırı olursa büyük bedel ödersiniz" demişti! Rusya, Ukrayna sınırına 10 bin asker daha yığdı
14:43 Sancar: AK Parti'nin teşvikiyle binlerce insan yakınlarını görmeye Kandil'e gitti
14:10 İnşaattan kazandığı son parayı TikToker Cellat'a göndermiş: Bir teşekkür bile etmedin!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 15:50:47. #1.12#
SON DAKİKA: Osmanlı padişahlarının resmedildiği 6 tablo, açık arttırmaya çıkartıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement