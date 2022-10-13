2023'te çıkaracağı parfüm için ön sipariş açan Elon Musk, günde 1 milyon dolarlık satış yaptı! - Son Dakika
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2023'te çıkaracağı parfüm için ön sipariş açan Elon Musk, günde 1 milyon dolarlık satış yaptı!

13.10.2022 10:33

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan, teknoloji ve otomotiv sektöründe yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Elon Musk, 2023 yılında piyasaya çıkaracağı parfüm için ön sipariş açarak 1 günde 1 milyon dolarlık satış yapması şaşkınlık yarattı.

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan ve otomotivden teknolojiye kadar yaptığı başarılı yatırımlarla dünya gündeminden düşmeyen iş insanı Elon Musk, attığı her adımı paraya dönüştürmeye devam ediyor.

PARFÜM İŞİNE DE GİRDİ

Elektrikli araba ve çip sektöründen sonra parfüm sektörüne de adım atan Musk'un 1 günde kazandığı para dudak uçuklattı. 2023 yılında piyasaya çıkaracağı parfüm markasını ön siparişe açan Musk, 1 günde aldığı siparişlerden 1 milyon doların üzerinde para kazandı.

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"Benimki gibi bir isimle koku işine girmek kaçınılmazdı" diyen Musk, yeni parfümünün isminin "Burnt Hair" olduğunu belirterek, şu ana kadar 10 bin şişelik sipariş aldıklarını ifade etti.

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Elon Musk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 2023'te çıkaracağı parfüm için ön sipariş açan Elon Musk, günde 1 milyon dolarlık satış yaptı! - Son Dakika


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