Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan ve otomotivden teknolojiye kadar yaptığı başarılı yatırımlarla dünya gündeminden düşmeyen iş insanı Elon Musk, attığı her adımı paraya dönüştürmeye devam ediyor.
Elektrikli araba ve çip sektöründen sonra parfüm sektörüne de adım atan Musk'un 1 günde kazandığı para dudak uçuklattı. 2023 yılında piyasaya çıkaracağı parfüm markasını ön siparişe açan Musk, 1 günde aldığı siparişlerden 1 milyon doların üzerinde para kazandı.
"Benimki gibi bir isimle koku işine girmek kaçınılmazdı" diyen Musk, yeni parfümünün isminin "Burnt Hair" olduğunu belirterek, şu ana kadar 10 bin şişelik sipariş aldıklarını ifade etti.
Son Dakika › Dünya › 2023'te çıkaracağı parfüm için ön sipariş açan Elon Musk, günde 1 milyon dolarlık satış yaptı! - Son Dakika