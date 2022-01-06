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Özel haber! Kazakistan'da yaşanan isyanda Sedat Peker ayrıntısı: Provokatör arkadaşı mı? - Son Dakika

Özel haber! Kazakistan'da yaşanan isyanda Sedat Peker ayrıntısı: Provokatör arkadaşı mı?

06.01.2022 11:02
Özel haber! Kazakistan'da yaşanan isyanda Sedat Peker ayrıntısı: Provokatör arkadaşı mı?

Kazakistan protestoları sürüyor. Kazak Türkleri Vakfı Genel Sekreteri, Kazakistan'da provokasyonları Sedat Peker'in de arkadaşı olan bir Kazak istihbaratçının yönlendirdiğini öne sürdü.

Kazakistan'da akaryakıt zamlarının ardından halkın protesto için sokağa çıkmasıyla ülke adeta yangın yerine döndü. Protestolar sürerken Kazak Türkleri Vakfı Genel Sekreteri Babusselam Okutan; Sedat Peker ayrıntısına dikkat çekti.

Özel haber! Kazakistan'da yaşanan isyanda Sedat Peker ayrıntısı: Provokatör arkadaşı mı?

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda Kazakistan hükümetinin provakatörlerini sahaya sürdüğünü öne süren Okutan; "iktidarın provokatörü" olarak nitelediği Diki Arman adlı bir Kazak ile Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı.

Okutan; "Bu videoda ismi geçen Almaty'daki yağmayı gerçekleştirilen İktidarın provokatörü Diki Arman. Kazakistan istihbarat elemanı Dariga Nazarbayeva ve Aysultan'ın koruması Türkiye'de yaşadı yanındaki Sedat Peker" dedi.

Özel haber! Kazakistan'da yaşanan isyanda Sedat Peker ayrıntısı: Provokatör arkadaşı mı?

Öte yandan Okutan; Kazakistan hükümetinin dış terör algısı oluşturarak Ruslardan destek istediğini de belirtti. Keza Rusya ve eski Sovyet cumhuriyetleri Kazakistan'a birlikler göndermeye başladı.

Özel haber! Kazakistan'da yaşanan isyanda Sedat Peker ayrıntısı: Provokatör arkadaşı mı?
Özel haber! Kazakistan'da yaşanan isyanda Sedat Peker ayrıntısı: Provokatör arkadaşı mı?

Okutan Kazakistan'daki protestocuların taleplerini ise şöyle özetledi:

1)Siyasi tutuklulara özgürlük

2) Tokayev, Nazarbayev, hükümet parlamento istifa etmeli

3) Sivil toplum ve serbest seçimler tarafından geçici hükümetin oluşturulması

4) Demokratik değerlere bağlılık.

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Sedat Peker, Kazakistan, Almatı, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Özel haber! Kazakistan'da yaşanan isyanda Sedat Peker ayrıntısı: Provokatör arkadaşı mı? - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Özel haber! Kazakistan'da yaşanan isyanda Sedat Peker ayrıntısı: Provokatör arkadaşı mı? - Son Dakika
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