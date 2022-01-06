Kazakistan'da akaryakıt zamlarının ardından halkın protesto için sokağa çıkmasıyla ülke adeta yangın yerine döndü. Protestolar sürerken Kazak Türkleri Vakfı Genel Sekreteri Babusselam Okutan; Sedat Peker ayrıntısına dikkat çekti.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımda Kazakistan hükümetinin provakatörlerini sahaya sürdüğünü öne süren Okutan; "iktidarın provokatörü" olarak nitelediği Diki Arman adlı bir Kazak ile Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı.
Okutan; "Bu videoda ismi geçen Almaty'daki yağmayı gerçekleştirilen İktidarın provokatörü Diki Arman. Kazakistan istihbarat elemanı Dariga Nazarbayeva ve Aysultan'ın koruması Türkiye'de yaşadı yanındaki Sedat Peker" dedi.
Öte yandan Okutan; Kazakistan hükümetinin dış terör algısı oluşturarak Ruslardan destek istediğini de belirtti. Keza Rusya ve eski Sovyet cumhuriyetleri Kazakistan'a birlikler göndermeye başladı.
Okutan Kazakistan'daki protestocuların taleplerini ise şöyle özetledi:
1)Siyasi tutuklulara özgürlük
2) Tokayev, Nazarbayev, hükümet parlamento istifa etmeli
3) Sivil toplum ve serbest seçimler tarafından geçici hükümetin oluşturulması
4) Demokratik değerlere bağlılık.
Son Dakika › Dünya › Özel haber! Kazakistan'da yaşanan isyanda Sedat Peker ayrıntısı: Provokatör arkadaşı mı? - Son Dakika Dünya