Üye Girişi
Özel tasarım 200 çift spor ayakkabısı 25.3 milyon dolara satıldı - Son Dakika

Özel tasarım 200 çift spor ayakkabısı 25.3 milyon dolara satıldı

10.02.2022 12:08
Özel tasarım 200 çift spor ayakkabısı 25.3 milyon dolara satıldı

ABD'li müzayede evi, 1982 yılında moda tasarımcısı Virgil Abloh tarafından tasarlanan 200 çift spor ayakkabısının rekor bir fiyata, 25.3 milyon dolara satıldığını açıkladı.

ABD'li müzayede evi, 1982 yılında moda tasarımcısı Virgil Abloh tarafından tasarlanan 200 çift spor ayakkabısının rekor bir fiyata, 25.3 milyon dolara satıldığını açıkladı.

Müzayede evi Sotheby's yaptığı açıklamada, ABD'li moda tasarımcısı Virgil Abloh'un ünlü moda firması Louis Vuitton ile spor ürünleri markası Nike için 1982 yılında tasarladığı 200 çift spor ayakkabısı açık arttırmayla toplamda 25.3 milyon dolara satıldı. Geçen yıl kanser hastalığı sebebiyle hayata veda eden moda tasarımcı Abloh, uzun yıllar Louis Vuitton'un artistik direktörü olarak çalışmıştı. Koleksiyondan bir çift spor ayakkabısının 352 bin dolarara satıldığı ayrıca belirtildi.

Müzayede evi açıklamasında, satıştan elde ettiği gelirle Afrika kökenli Amerikalı veya Afrika kökenli akademik olarak gelecek vaat eden öğrencilerin eğitimini destekleyen Virgil Abloh "Post-Modern" Burs Fonuna katkı yapılacağını belirtti.


Özel tasarım 200 çift spor ayakkabısı 25.3 milyon dolara satıldı
Özel tasarım 200 çift spor ayakkabısı 25.3 milyon dolara satıldı
YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Louis Vuitton, Afrika, Nike, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Özel tasarım 200 çift spor ayakkabısı 25.3 milyon dolara satıldı - Son Dakika Dünya


Son Dakika Haberleri
12:01 ATM'den 50 TL çekmek istedi, şans yüzüne güldü! Değeri paha biçilemez
12:00 TGRT sunucusu, gazeteci Cem Küçük'ten zam tepkisi: İnsanlar canından bezdi, durması gerekiyor!
11:59 Pandemi doğal yollarla çıkmadı mı? "Koronavirüs laboratuvardan sızdı" iddiasını güçlendirecek yeni deney
11:51 Pişkin taksicinin hem taşıma ruhsatı yok hem mesafe beğenmiyor hem de yolcuyu tartaklıyor! Artık ticari araç kullanmayacak
11:45 Sanata katkı yapmak isterken, 1.3 milyon dolarlık masraf çıkardı: Güvenlik görevlisi milyon dolarlık resme göz çizdi
11:44 AK Partili Hamza Dağ'dan artan hayat pahalılığı için yorum: İnşallah nisan-mayıs ayları...
11:31 Galatasaray'da yüzleri güldüren Pena gelişmesi
11:29 Kuruluş Osman'da dün neler oldu? Geyhatu, Osman Bey'i öldürmek için nasıl planlar yaptı?
11:24 Son Dakika! TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü dönem adaylık tartışmalarına noktayı koydu
11:21 Eskisi bitmeden, yeni pandemi için kitap yazmaya başladı! Bill Gates'ten yeni pandemiyi önlemek için öneriler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 12:13:42. #1.11#
SON DAKİKA: Özel tasarım 200 çift spor ayakkabısı 25.3 milyon dolara satıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement