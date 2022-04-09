Pakistan Başbakanı Han: Güvenoylamasını kaybedersem, muhalif hükümeti tanımayacağım - Son Dakika
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BBC

Pakistan Başbakanı Han: Güvenoylamasını kaybedersem, muhalif hükümeti tanımayacağım

09.04.2022 12:24
Pakistan Başbakanı Han: Güvenoylamasını kaybedersem, muhalif hükümeti tanımayacağım

Pakistan Başbakanı İmrah Han, güven oylamasında hükümetinin düşürülmesi halinde, muhalefetin kuracağı bir hükümeti tanımayacağını söyledi.

Pakistan Başbakanı İmrah Han, güven oylamasında hükümetinin düşürülmesi halinde, muhalefetin kuracağı bir hükümeti tanımayacağını söyledi.

Bugün yapılacak ve kaybetmesi beklenen güvenoylamasından önce konuşan Han, Anayasa Mahkemesi'nin oylamanın yapılması kararını tanıdığını belirtmekle birlikte, ABD'nin kendisini iktidardan göndermek için komplo kurduğu iddiasını yalanladı. Ancak bu iddiasına yönelik herhangi bir kanıt sunmadı.

Washington ise iddiayı yalanlıyor.

Han, Rusya Ukrayna işgaline girişirken Vladimir Putin ile görüşmüş ve daha önce ABD'nin "terörle savaşını" eleştirmişti.

BBC Muhabiri Secunder Kermani, Han'ın ordunun yardımıyla iktidara geldiği yönünde genel bir kabul olduğunu, ancak gözlemcilerin şimdi aralarının açıldığını söylediğini belirtiyor.

Koalisyon ortaklarının bazıları da Han'ı terk etti.

Han ayrıca halka, Pazar günü dışarı çıkıp "yabancı fonlu dramayı" protesto etmeleri çağrısı yaptı.

İmran Han "Ben de orada sizinle olacağım ve Pakistan'a karşı bu yabancı komployu asla kabul etmeyeceğim" dedi.

Muhalif lider Şahbaz Şerif ise, Yüksek Mahkeme'nin güvenoylamasının yapılması kararının "Pakistan ve anayasayı kurtardığını" belirtti.

Muhalif milletvekilleri, Han'ı iktidardan düşürmek için geçen Cumartesi günü güvenoylaması talep etmişti.

Ancak Han'ın partisine üye Parlamento Başkan Yardımcısı Kasım Suri, "yabancı müdahalesi" olduğu iddiasıyla güvenoylamasını engellemiş ve devlete bağlılık çağrısı yapan anayasaya aykırı olduğunu savunmuştu.

Han ise daha sonra parlamentoyu feshetmiş ve erken seçim çağrısı yapmıştı.

Yüksek Mahkeme Perşembe günü güvenoylamasının durdurulmasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmiş ve bugün yapılmasını emretmişti.

Han, Rusya ve Çin ile dostane ilişkileri yüzünden ABD'nin muhaliflerle işbirliği yapıp, kendisini devirmeye çalıştığını savunuyor. Eski kriket yıldızının güvenoylamasını kaybetmesi bekleniyor.

Han'ın oylamayı kaybetmesi halinde, muhalif partilerin genel seçimlerin yapılması öngörülen Ağustos 2023'e dek iktidarda kalacak yeni bir başbakan ataması bekleniyor.

BBC Urdu Servisi'nden Abid Hüseyin, "Han'ın güven oylamasını önlemek için elinde ne tür seçeneklerin olduğu belirsiz. Bir seçeneği, oylamayı kaybetme utancını önlemek için milletvekillerinin topluca istifa etmesi" diyor.

Pakistan Başbakanı Han: Güvenoylamasını kaybedersem, muhalif hükümeti tanımayacağım
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