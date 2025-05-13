Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: Türkiye ile Kalıcı Kardeşlik Bağlarından Gurur Duyuyoruz

PAKİSTAN Başbakanı Şahbaz Şerif, " Pakistan, her yeni zorlukla birlikte daha da güçlenen, Türkiye ile uzun süredir devam eden, zamanla test edilmiş ve kalıcı kardeşlik bağlarından gurur duymaktadır. Güney Asya'da barışı teşvik etmek amacıyla Ekselanslarının yapıcı rolü ve gösterdiği kararlı çabaları için özellikle minnettarım" dedi.

Pakistan Başbakanı Şerif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'a olan güçlü desteği ve sarsılmaz dayanışması beni derinden etkiledi. Pakistan, her yeni zorlukla birlikte daha da güçlenen, Türkiye ile uzun süredir devam eden, zamanla test edilmiş ve kalıcı kardeşlik bağlarından gurur duymaktadır. Güney Asya'da barışı teşvik etmek amacıyla Ekselanslarının yapıcı rolü ve gösterdiği kararlı çabaları için özellikle minnettarım. Pakistan ve Türkiye arasındaki bağlar, iki ülkemiz ve halklarımız için parlak ve müreffeh bir gelecek inşa etmek amacıyla birlikte çalışırken güçlenerek büyümeye devam etsin" ifadelerini kullandı.