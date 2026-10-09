Pakistan Başbakanı Şerif, Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılarını şiddetle kınadı - Son Dakika
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Pakistan Başbakanı Şerif, Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılarını şiddetle kınadı

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Pakistan Başbakanı Şerif, Husilerin Suudi Arabistan\'a saldırılarını şiddetle kınadı
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Pakistan Başbakanı Şerif, Husilerin Riyad ve Abha havalimanlarını da hedef alan saldırıları şiddetle kınadı. Şerif, saldırılarda sivillerin öldüğünü ve yaralandığını belirterek Pakistan'ın Suudi Arabistan'ın egemenliğine desteğinin sarsılmaz olduğunu bildirdi.

(ANKARA) - Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Husilerin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile Abha Uluslararası Havalimanı'nı da hedef alan Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınayarak, ülkesinin Suudi Arabistan'ın egemenliği ve güvenliğine desteğinin "sarsılmaz" olduğunu bildirdi.

Şerif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik tekrarlanan saldırılarını "şiddetle kınadığını" belirtti. Saldırılarda sivillerin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını ifade eden Şerif, Suudi Arabistan silahlı kuvvetleri ile koalisyon güçlerinin çok sayıda balistik füzeyi önlemedeki çalışmalarını takdir ettiğini kaydetti.

Şerif, Pakistan'ın Suudi Arabistan yönetimi ve halkıyla "sarsılmaz bir dayanışma" içinde olduğunu vurguladı. Pakistan Başbakanı "Mekke Ortak Savunma Anlaşması ve Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin yakın zamanda aldığı kararlar doğrultusunda, Krallığın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan bağlılığımız sarsılmazdır. Suudi Arabistan'ın halkını savunma, şehirlerini ve hayati altyapısını koruma konusundaki meşru hakkını da tamamen destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Husilere saldırıları "derhal durdurma" çağrısı yapan Şerif, "Bu tehditler karşısında Suudi Arabistan'la omuz omuza durmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA
Suudi ArabistanPakistanPolitikaSavunmaRiyadDünyaSon Dakika

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