Pakistan Başbakanı Vance ile Görüştü

PAKİSTAN Başbakanı Şahbaz Şerif, İsviçre'de ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile görüştü.
Pakistan Başbakanlık Ofisi'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Başbakan Şahbaz Şerif'in, İsviçre'nin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasında ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile bir araya geldiği belirtildi.
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