PAKİSTAN'da düzenlenen bombalı saldırıda 4 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Polis yetkilisi Naveed Ahmad, Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Ketta kentinde yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak ettiğini açıkladı. Ahmad, patlama sonucu araçtaki 4 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 3 kişinin tedavi için yakınlardaki hastanelere sevk edildiğini duyurdu. Ahmad, saldırının Belucistan Kurtuluş Ordusu tarafından düzenlendiği ihtimalinin üzerinde durduklarını belirtti.
Son Dakika › Dünya › Pakistan'da Bombalı Saldırı: 4 Güvenlik Görevlisi Öldü - Son Dakika
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