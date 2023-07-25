Pakistan'da Camiye Yapılan Saldırıda 1 Polis Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Pakistan'da Camiye Yapılan Saldırıda 1 Polis Hayatını Kaybetti

25.07.2023 16:56

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir camide düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 1 polis hayatını kaybetti. Saldırıda, şüpheli kişi camideki polislerin arama yapması sırasında üzerindeki bombayı patlattı. Patlamanın ardından çöken caminin enkazında kalanlar olduğu belirtiliyor. Görgü tanıkları ise patlama sırasında caminin boş olduğunu kaydediyor. Pakistan'da terör saldırıları 2023'ün ilk 6 ayında yüzde 79 artış gösterdi. Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları artış gösterdiği belirtiliyor. Islamabad, bu saldırıların Pakistan Talibanı tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, bir camide düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 1 polis hayatını kaybetti.

Geo News televizyonundaki habere göre, eyaletin Hayber bölgesinde bir kişinin emniyet mensuplarını görünce camiye saklanması polislerin dikkatini çekti.

Polislerin camide arama yaptığı sırada şüpheli kişi üzerindeki bombayı patlattı.

Saldırıda, ilk belirlemelere göre 1 polis yaşamını yitirdi.

Patlamanın ardından çöken caminin enkazında kalanların olduğu belirtiliyor.

Görgü tanıkları ise patlama yaşandığı sırada caminin boş olduğunu kaydediyor.

2023'ün ilk 6 ayında terör saldırıları yüzde 79 arttı

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında terör saldırıları 2022'ye göre yüzde 79 arttı.

Yılın ilk 6 ayında 271 terör saldırısı gerçekleşti ve 389 kişi yaşamını yitirdi. 2022'nin aynı döneminde 151 terör saldırısı gerçekleşmiş ve 293 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu PakistanTalibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor, Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA
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Pakistan, İntihar, Dünya, Son Dakika

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