Pakistan\'da Fırtına: 25 Ölü, 160 Yaralı

PAKİSTAN'da etkili olan fırtına nedeniyle 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde fırtına nedeniyle 25 kişi yaşamını yitirdi, 160 kişi yaralandı. Yetkililer, çok sayıda evde çökme meydana geldiğini ve bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin yaşandığını belirtti.