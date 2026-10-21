Pakistan'da refüje çarpan yolcu otobüsü devrildi, 10 kişi öldü, 32 kişi yaralandı - Son Dakika
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Pakistan'da refüje çarpan yolcu otobüsü devrildi, 10 kişi öldü, 32 kişi yaralandı

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Pakistan\'da refüje çarpan yolcu otobüsü devrildi, 10 kişi öldü, 32 kişi yaralandı
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Pakistan'ın Pencap eyaletinde Rajanpur bölgesindeki İndus kara yolunda yolcu otobüsü refüje çarparak devrildi. Karaçi'den Dera Ghazi Khan'a giden otobüste 10 kişi öldü, 32 kişi yaralandı; cenazeler ve yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

PAKİSTAN'ın Pencap eyaletinde bir yolcu otobüsünün refüje çarparak devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Pakistan basınında yer alan haberlere göre; Karaçi kentinden Dera Ghazi Khan'a gitmekte olan yolcu otobüsü, Rajanpur bölgesindeki İndus kara yolu üzerinde yer alan Bangla Hidayat yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu refüje çarparak devrildi. Kazada 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 32 kişinin ise yaralandığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri tarafından hayatını kaybedenlerin cenazeleri ile yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: DHA
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