Pakistan\'da refüje çarpan yolcu otobüsü devrildi, 10 kişi öldü, 32 kişi yaralandı

PAKİSTAN'ın Pencap eyaletinde bir yolcu otobüsünün refüje çarparak devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Pakistan basınında yer alan haberlere göre; Karaçi kentinden Dera Ghazi Khan'a gitmekte olan yolcu otobüsü, Rajanpur bölgesindeki İndus kara yolu üzerinde yer alan Bangla Hidayat yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu refüje çarparak devrildi. Kazada 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 32 kişinin ise yaralandığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri tarafından hayatını kaybedenlerin cenazeleri ile yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.