Pakistan\'da Şiddetli Yağışlar: 37 Ölü

PAKİSTAN'ın Hayber Pahtunhva ile Pencap eyaletlerinde şiddetli yağışlar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

Pakistan basını, Hayber Pahtunhva, Pencap ile Gilgit Baltistan bölgesinde 19 Temmuz'dan itibaren etkili olan şiddetli yağışların ani sellere ve toprak kaymalarına yol açtığını duyurdu. Yetkililer, şiddetli yağışlar sonucu Hayber Pahtunhva'da 20 kişinin, Pencap'ta ise 17 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.