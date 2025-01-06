PAKİSTAN'da sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü, hava ve kara trafiğinde aksaklık meydana geldi.
Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da görüş mesafesinin sabah saatlerinde 50 metrenin altına düştüğü belirtildi. Yetkililer, bölgede çok sayıda uçuşun ertelendiğini kaydederek, zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi çağrısında bulundu.
Son Dakika › Dünya › Pakistan'da Sis Nedeniyle Ulaşım Aksadı - Son Dakika
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