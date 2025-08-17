Pakistan\'da Tren Kazası: 1 Ölü, 33 Yaralı

PAKİSTAN'da Karaçi-Peshawar seferini yapan yolcu treninin raydan çıktığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Pakistan'ın Pencap eyaletinde Karaçi-Peshawar seferini gerçekleştiren yolcu treninin 4 vagonu, Lodhran şehri yakınlarında raydan çıktı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı. Lodhran Komiser Yardımcısı Lubna Nazir, kurtarma ekiplerinin hızlı şekilde kazaya müdahale ettiğini ve devrilen vagonlarda mahsur kalan yolcuları çıkarttıklarını belirtti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
