Pakistan'daki patlamanın intihar saldırısı olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Pakistan'daki patlamanın intihar saldırısı olduğu ortaya çıktı

30.07.2023 19:42

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde siyasi parti çalışanlarının katıldığı kongrede meydana gelen patlamanın intihar saldırısı olduğu açıklandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Afganistan'daki Taliban yönetimi saldırıyı kınadı. Saldırıda, JUI-F Partisi yerel lideri Maulana Ziaullah'ın da aralarında bulunduğu 42 kişi hayatını kaybetmiş, 130'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Pakistan'daki patlamanın intihar saldırısı olduğu ortaya çıktı

İSLAMABAD - Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde siyasi parti çalışanlarının katıldığı kongrede meydana gelen patlamanın intihar saldırısı olduğu açıklandı.

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Bajaur bölgesinde Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl Partisi'nin üyelerinin katıldığı kongrede meydana gelen patlamanın intihar saldırısı olduğu ortaya çıktı. Emniyet Müdürü Akhtar Hayat yaptığı açıklamada, saldırının bir canlı bomba tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi. Saldırıdaki patlama anı ise kongreye katılanlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Afganistan'daki Taliban yönetimi saldırıyı kınadı.

Saldırıda, JUI-F Partisi yerel lideri Maulana Ziaullah'ın da aralarında bulunduğu 42 kişi hayatını kaybetmiş, 130'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: İHA
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Pakistan'da siyasi parti kongresinde patlama: 42 ölü, 80 yaralı Pakistan'da siyasi parti kongresinde patlama: 42 ölü, 80 yaralı

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Son Dakika Dünya Pakistan'daki patlamanın intihar saldırısı olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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