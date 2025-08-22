Pakistan'daki Sel Felaketi: İHH'dan Yardım - Son Dakika
Son Dakika Logo
Dünya

Pakistan'daki Sel Felaketi: İHH'dan Yardım

22.08.2025 11:59
İHH, Pakistan'daki sel mağdurlarına sıcak yemek ve gıda yardımı ulaştırdı.

PAKİSTAN'da son günlerde yaşanan sel felaketinde İHH İnsani Yardım Vakfı, afetzedelere sıcak yemek, gıda kolisi, hijyen paketi ve battaniye ulaştırdı.

Muson yağmurlarının etkisini gösterdiği Pakistan, sel baskınlarıyla mücadele ediyor. Ülke genelinde etkili olan doğal afet, yaşam alanlarını yok ederken 26 Haziran'dan bu yana 700'den fazla kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağışların ardından kaybolan yaklaşık 150 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Özellikle kırsal bölgelerde binlerce ev kullanılamaz hale gelirken yollar ve tarım arazileri de büyük zarar gördü.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Khyber Pakhtunkhwa şehrinde sel mağdurlarına yardım eli uzatarak 1000 kişilik sıcak yemek dağıttı; ayrıca 500 aileye gıda kolisi, hijyen paketi ve battaniye ulaştırdı.

Kaynak: DHA

10:41
İzmir’de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
11:51
İstanbul ve Ankara dahil 10 ilde seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi
İstanbul ve Ankara dahil 10 ilde seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi
