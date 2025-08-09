Pakistan\'dan İsrail\'e Eleştiri

PAKİSTAN Başbakanı Şahbaz Şerif, İsrail hükümetinin Gazze kentinin kontrolünü ele geçirme yönündeki kararıyla ilgili, "Tel Aviv yönetiminin bu adımı bölgede halihazırda yaşanan insani krizi daha da ağırlaştıracaktır" dedi.

Pakistan Başbakan Şahbaz Şerif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze'nin kuzey bölgelerini kapsayan işgal planına onay vermesini 'yasa dışı ve gayrimeşru' olarak nitelendirdi.

Kararın, Filistin halkına yönelik saldırılarda tehlikeli bir tırmanışı beraberinde getireceğini vurgulayan Şerif, bu gelişmenin bölgede barış umutlarını zayıflattığını belirtti. Şerif, "Tel Aviv yönetiminin bu adımı bölgede halihazırda yaşanan insani krizi daha da ağırlaştıracaktır" ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın Filistin halkının meşru haklarına verdiği desteği yineleyen Şerif, özellikle Doğu Kudüs'ün başkent olacağı bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulması yönündeki kararlılıklarının sürdüğünü kaydetti.

Uluslararası topluma da seslenen Şerif, İsrail'in saldırılarını durdurması, sivillerin korunması ve Gazze'deki insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılması için acil müdahale çağrısında bulundu.