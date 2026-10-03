Pakistan Dışişleri Bakanı Dar: Mekke Savunma Paktı savunma komitesi gelecek hafta toplanacak

(ANKARA) - Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na en az altı ülkenin daha katılmak istediğini açıkladı. Dar, anlaşma kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi Savunma Komitesi'nin gelecek hafta Riyad'da toplanacağını bildirdi.

İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anlaşma kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi Savunma Komitesi'nin her ülkeden dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanlarından oluştuğunu belirten Dar, komitenin tamamının katılacağı toplantının Riyad'da yapılması konusunda prensipte anlaşmaya varıldığını söyledi. Dar, toplantının "gelecek hafta" gerçekleştirileceğini belirtti.

Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının sürdüğü bir dönemde konuşan Dar, üç ülkenin genelkurmay başkanlarının 25 Eylül'de Riyad'da özel bir toplantı gerçekleştirdiğini, dışişleri bakanlarının ise 24 Eylül'de New York'ta bir araya geldiğini aktardı.

Dar, geçen hafta New York'ta İranlı yetkililerle yaptığı görüşmelerde Tahran yönetiminin Husilerle siyasi temas kurulmasını önerdiğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Husi-Suudi Arabistan çatışmasının sona ermesini istediğini aktaran Dar, İran tarafını üçlü savunma anlaşması konusunda bilgilendirdiğini ifade etti. Dar, anlaşma kapsamında alınacak herhangi bir kararın üç ülke tarafından ortaklaşa verileceğini vurguladı.

"ALTIDAN FAZLA ÜLKE KATILMAK İSTİYOR"

Paktın genişletilip genişletilmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine Dar, "En az altıdan fazla ülke, savunma niteliğindeki Mekke Paktı'na katılmak istiyor" dedi ancak ülkelerin isimlerini vermedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, taraflardan birine yönelik saldırının tüm taraflara yapılmış sayılmasını öngörüyor.