Pakistan Dışişleri Bakanı Dar: Mekke Savunma Paktı savunma komitesi gelecek hafta toplanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar: Mekke Savunma Paktı savunma komitesi gelecek hafta toplanacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pakistan Dışişleri Bakanı Dar: Mekke Savunma Paktı savunma komitesi gelecek hafta toplanacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na en az altı ülkenin daha katılmak istediğini açıkladı. Dar, anlaşma kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi Savunma Komitesi'nin gelecek hafta Riyad'da toplanacağını bildirdi.

(ANKARA) - Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na en az altı ülkenin daha katılmak istediğini açıkladı. Dar, anlaşma kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi Savunma Komitesi'nin gelecek hafta Riyad'da toplanacağını bildirdi.

İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anlaşma kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi Savunma Komitesi'nin her ülkeden dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanlarından oluştuğunu belirten Dar, komitenin tamamının katılacağı toplantının Riyad'da yapılması konusunda prensipte anlaşmaya varıldığını söyledi. Dar, toplantının "gelecek hafta" gerçekleştirileceğini belirtti.

Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının sürdüğü bir dönemde konuşan Dar,  üç ülkenin genelkurmay başkanlarının 25 Eylül'de Riyad'da özel bir toplantı gerçekleştirdiğini, dışişleri bakanlarının ise 24 Eylül'de New York'ta bir araya geldiğini aktardı.

Dar, geçen hafta New York'ta İranlı yetkililerle yaptığı görüşmelerde Tahran yönetiminin Husilerle siyasi temas kurulmasını önerdiğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Husi-Suudi Arabistan çatışmasının sona ermesini istediğini aktaran Dar, İran tarafını üçlü savunma anlaşması konusunda bilgilendirdiğini ifade etti. Dar, anlaşma kapsamında alınacak herhangi bir kararın üç ülke tarafından ortaklaşa verileceğini vurguladı.

"ALTIDAN FAZLA ÜLKE KATILMAK İSTİYOR"

Paktın genişletilip genişletilmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine Dar, "En az altıdan fazla ülke, savunma niteliğindeki Mekke Paktı'na katılmak istiyor" dedi ancak ülkelerin isimlerini vermedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, taraflardan birine yönelik saldırının tüm taraflara yapılmış sayılmasını öngörüyor.

Kaynak: ANKA
Suudi ArabistanDış PolitikaPakistanSavunmaTürkiyeRiyadMekkeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Montella’dan “istifa“ tezahüratlarına yanıt: Kulak asmıyorum Montella'dan "istifa" tezahüratlarına yanıt: Kulak asmıyorum
Velayeti kaybetti, 4 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti Velayeti kaybetti, 4 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti
Telefon alacaklar dikkat Hesap değişti Telefon alacaklar dikkat! Hesap değişti
Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Türkiye’ye gol atan Lukaku’dan Fenerbahçe’ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim Türkiye'ye gol atan Lukaku'dan Fenerbahçe'ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim
12:05
Bakan Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı
11:21
Dursun Özbek fena patladı: Lig nasıl devam edecek Ortada MHK diye bir şey yok
Dursun Özbek fena patladı: Lig nasıl devam edecek? Ortada MHK diye bir şey yok
11:17
Devasa para trafiği deşifre oldu Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
Devasa para trafiği deşifre oldu! Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
11:16
Bölgede tansiyon yüksek Suudi Arabistan, Husiler’e karşı savaşa hazırlanıyor
Bölgede tansiyon yüksek! Suudi Arabistan, Husiler’e karşı savaşa hazırlanıyor
11:09
İrlandalı taraftarların Filistin bayraklı tenis topları maçı 20. dakikada durdurdu
İrlandalı taraftarların Filistin bayraklı tenis topları maçı 20. dakikada durdurdu
10:49
MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu
MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 12:18:52. #.0.2#
SON DAKİKA: Pakistan Dışişleri Bakanı Dar: Mekke Savunma Paktı savunma komitesi gelecek hafta toplanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei