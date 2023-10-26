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Pakistan, göçmenlere ülkeyi terk etmeleri için son uyarıyı yaptı: Başka seçeneğimiz yok - Son Dakika

Pakistan, göçmenlere ülkeyi terk etmeleri için son uyarıyı yaptı: Başka seçeneğimiz yok

Son Güncelleme: 26.10.2023 14:01

Tüm yasa dışı göçmenlerin 1 Kasım'dan sonra ülkeden ayrılmasını isteyen Pakistan hükümeti son uyarıyı yaptı. Yüz binlerce göçmen endişeli bekleyişini sürdürürken Pakistan göçmenlerin sınır dışı edilmesinin ülke güvenliği ve kaynakları açısından şart olduğunu vurguladı. Pakistan geçici İçişleri Bakanı Sarfraz Bugti, ''Pakistan'ın bu adımı atmaktan başka seçeneği yok.'' dedi.

Pakistan hükümeti, 1 Kasım'dan itibaren ülkeyi terk etmelerini istediği yasa dışı göçmenlere son uyarıyı yaptı.

PAKİSTAN, YASA DIŞI GÖÇMENLERE SON UYARIYI YAPTI

Pakistan geçici İçişleri Bakanı Sarfraz Bugti, ülkedeki tüm yasa dışı göçmenleri 1 Kasım'dan sonra çıkarmayı öngören kararı uygulamakta kararlı olduklarını söyledi. Pakistan hükümeti, çoğunluğu Afgan olmak üzere yüz binlerce göçmene son uyarıyı yaparken, gelecekleri belirsiz olan göçmenlerdeki endişe arttı.

"BU ADIMI ATMAKTAN BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK"

Göçmenlerin ülkede yasa dışı barınmalarına son vermek istediklerini belirten Bugti, uygulamanın güvenlik ve kaynakları açışından önemli olduğunu söyledi. Göçmenlerin çıkış sürecinin düzenli ve hukuka uygun şekilde gerçekleşeceğini kaydeden Bugti, "Pakistan'ın bu adımı atmaktan başka seçeneği yok" dedi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Pakistan, göçmenlere ülkeyi terk etmeleri için son uyarıyı yaptı: Başka seçeneğimiz yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan, göçmenlere ülkeyi terk etmeleri için son uyarıyı yaptı: Başka seçeneğimiz yok - Son Dakika
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