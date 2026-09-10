Pakistan Savunma Bakanı Asif\'ten Mekke Savunma Anlaşması uyarısı

(ANKARA) - Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Yemen'deki Husilerin saldırılarının Suudi Arabistan'a sıçraması durumunda Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın devreye gireceğini söyledi.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Pakistan medyasına yaptığı açıklamada, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma İttifakı kapsamında taraflardan birine yönelik saldırının üç ülkeye yapılmış sayılacağını belirtti.

Bakan Asif, "Bu konuda hiçbir belirsizlik yok. Yemen'de yaşananların sebepsiz bir saldırı veya çatışmanın Suudi Arabistan'a sıçraması şeklinde ortaya çıkması, bu anlaşmayı kesinlikle devreye sokacaktır" dedi.

Pakistan'ın anlaşmanın hükümlerine bağlı olduğunu vurgulayan Bakan Khawaja Asif, ihtiyaç doğması halinde yükümlülüklerini yerine getireceklerini kaydetti. Anlaşmanın saldırı amaçlı olmadığını belirten Asif, "Ancak üye ülkelerden birine saldırı olursa üç ülke de karşılık verecektir" ifadelerini kullandı.

Asif, açıklamasında Pakistan ile Suudi Arabistan arasında son saldırılar konusunda kurulmuş herhangi bir temasa ilişkin bilgisi bulunmadığını da söyledi.

HUSİLER ÖNCEKİ GÜN SALDIRMIŞTI

Husiler önceki gün Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt kentindeki bir hava üssü ile güneydeki kentlerde bulunan petrol altyapısını hedef aldı. Saldırılarda 73 kişi yaralandı. Husi askeri sözcüsü Yahya Seri ise Suudi savaş uçaklarının dün Yemen'in çeşitli bölgelerine 12 saat içinde 54 hava saldırısı düzenlediğini ve bu saldırıların "karşılıksız ve cezasız kalmayacağını" kaydetti.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, taraflardan birine yönelik silahlı saldırının üç ülkeye yapılmış sayılmasını öngörüyor.