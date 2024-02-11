Pakistan seçimlerini tutuklu eski Başbakan İmran Han destekli bağımsızlar birinci sırada tamamladı

Pakistan seçimlerini tutuklu eski Başbakan İmran Han destekli bağımsızlar birinci sırada, eski Başbakan Navaz Şerif'in partisi ikinci sırada tamamladı.
Pakistan'da 8 Şubat'ta yapılan ve oy sayımının uzun sürmesi nedeniyle ülkede krize neden olan Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri seçimlerinde sonuçlar netleşti.
Sonuçlara göre tutuklu eski Başbakan İmran Han destekli bağımsızlar seçimleri ilk sırada tamamlarken, eski Başbakan Navaz Şerif'in partisi ise ikinci sırada tamamladı.
Ülkede 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi ve eyalet meclislerinin seçimi için yerel saatle 8 Şubat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona ermişti. Oy sayımının uzun sürmesi ülkede gerilime neden olmuştu. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, seçim sonuçlarının açıklanmasının gecikmesine atıfta bulunarak, "Elektronik oylama makineleri olsaydı, bugün Pakistan bu krizden kurtulmuş olacaktı." açıklamasını yapmıştı.
2018-2022 yılları arasında Pakistan Başbakanı olarak görev yapan İmran Han, kriket geçmişiyle dikkat çeken ve siyasetin dışından gelen bir figür olarak öne çıkıyor.
İmran Han, 9 Mayıs 2023'te İslamabad Yüksek Mahkemesi'nde adliyeye giren paramiliter birlikler tarafından yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı. Pakistan'ın her yerinde protestolar patlak verdi ve bunun sonucunda binlerce Han destekçisi tutuklandı ve askeri tesisler arandı. Han, serbest bırakıldıktan sonra tutuklanmasından Genelkurmay Başkanı Asım Münir'i sorumlu tuttu. Başbakanlığını, yurt dışındaki diplomatik ziyaretler sırasında alınan devlet mülkiyetindeki hediyeleri alıp satmak için kötüye kullanmaktan suçlu bulunmasının ardından 5 Ağustos 2023'te 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
29 Ağustos 2023'te Pakistan Temyiz Mahkemesi, Han'ın 3 yıllık hapis cezasını askıya aldı ve kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi. Ancak Han, devlet sırlarını sızdırmakla ve Resmi Sırlar Yasası'nı ihlal etmekle suçlandığı diplomatik bir şifre davasıyla bağlantılı olarak hapiste kaldı. 30 Ocak 2024'te özel bir mahkeme, Han'ı Pakistan'ın Washington büyükelçisi tarafından İslamabad hükümetine gönderilen gizli bir telgrafın içeriğini kamuoyuna duyurmaktan suçlu bulduktan sonra 10
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