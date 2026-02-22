PAKİSTAN, Afganistan sınırındaki 7 'terör kampının' hedef alındığını açıkladı.
Pakistan Enformasyon Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Pakistan'da, son dönemde meydana gelen bombalı saldırıların, Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğine dair somut kanıtların olduğu, bu saldırılara cevaben Pakistan'ın, Afganistan ile sınır hattında 'terör kampı' olarak nitelediği 7 noktayı hedef aldığı bildirildi.
Son Dakika › Dünya › Pakistan Terör Kamplarını Vurdu - Son Dakika
