Pakistan ve Afganistan arasında geçici ateşkes anlaşması

Pakistan- Afganistan arasındaki devam eden anlaşmazlıklara ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Pakistanlı yetkili, yeni kontrol noktasının inşası konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 21 Şubat'tan bu yana kapalı olan Torkham Sınır Kapısı'nda süren çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

GEÇİCİ ATEŞKES KARARI

Her iki taraftan heyetlerin katıldığı toplantıda anlaşmazlığın ele alındığını kaydeden yetkili, 12 Mart'ta yapılması planlanan bir sonraki görüşmeye kadar sınır kapısında geçici ateşkes sağlanması konusunda uzlaşmaya varıldığını ifade etti.

Yetkili, sınırın her iki tarafında inşaatların durdurulması konusunda mutabık kalındığını da aktardı.