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Pakistan ve İran Büyükelçileri Görevlerine Dönüyor - Son Dakika
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Pakistan ve İran Büyükelçileri Görevlerine Dönüyor

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ve İran büyükelçilerinin 26 Ocak itibariyle karşılıklı görevlerine döneceklerini ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın davet üzerine 29 Ocak'ta Pakistan'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Pakistan ve İran Büyükelçileri Görevlerine Dönüyor
22.01.2024 - 13:13,  Güncelleme: 13:16
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Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ve İran büyükelçilerinin 26 Ocak itibariyle karşılıklı görevlerine döneceklerini ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın davet üzerine 29 Ocak'ta Pakistan'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada "Pakistan ve İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından, her iki ülkenin büyükelçilerinin 26 Ocak 2024 tarihine kadar görevlerine dönmeleri konusunda karşılıklı mutabakata varıldı.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani'nin daveti üzerine 29 Ocak 2024'te Pakistan'a bir ziyaret gerçekleştirecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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