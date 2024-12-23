Panama Başkanı Mulino: Panama Kanalı Ülkemize Aittir - Son Dakika
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Panama Başkanı Mulino: Panama Kanalı Ülkemize Aittir

Panama Başkanı Mulino: Panama Kanalı Ülkemize Aittir

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, Donald Trump'ın Panama Kanalı'nın ABD'ye geri verilmesi talebine yönelik açıklamalarda bulundu ve kanalın ülkesine ait olduğunu vurguladı.

23.12.2024 10:53  Güncelleme: 10:54
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PANAMA Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, Donald Trump'ın Panama Kanalı'nın ABD'ye geri verilmesini talep edebileceğine yönelik açıklamasına ilişkin, "Panama Kanalı, Panama'ya ait ve öyle kalacak" dedi.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, Trump'ın, Panama'yı kanalın kullanımı için aşırı yüksek ücret talep etmekle suçladığı ve kanalın iyi yönetilmediği takdirde ABD'ye geri verilmesini isteyebileceği yönündeki sözlerine yanıt verdi. Mulino, "Vatandaşlarım, başkan olarak şunu kesin bir dille söylemek isterim ki, Panama Kanalı ve ona bağlı tüm alanlar, her metrekaresiyle Panama'ya aittir. Ülkemizin egemenliği ve bağımsızlığı pazarlık konusu değildir. Panama Kanalı, Panama'ya ait ve öyle kalacak" ifadesini kullandı.

Kanalın, açık kurallar çerçevesinde işletildiğini, bakım ve yönetim süreçlerinin güvenli, sürdürülebilir ve profesyonelce yürütüldüğünü aktaran Mulino, "Tarifeler keyfi bir şekilde belirlenmez. Bu ücretler, piyasa koşulları, uluslararası rekabet, işletme maliyetleri ve kanalın bakım ve modernizasyon ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kamuya açık bir şekilde belirlenmektedir" diye konuştu.

Mulino, Trump yönetimiyle iyi ilişkiler kurmak istediklerini kaydederek, "Yasa dışı göç, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç gibi öncelikli konularımız var. Diyaloğa her zaman açık bir ülkeyiz. Fakat vatan her şeyden önce gelir ve bu mesele asla pazarlık konusu olamaz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Panama Başkanı Mulino: Panama Kanalı Ülkemize Aittir - Son Dakika

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