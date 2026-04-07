Panama\'da Yakıt Kamyonu Patladı: 1 Ölü, 2 Yaralı

PANAMA'da Amerika Köprüsü'nün altında park halinde bulunan yakıt kamyonunun patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Panama Kanalı'nın Pasifik girişindeki Amerika Köprüsü'nün altında park halinde bulunan bir yakıt kamyonunun yerel saatle 16.30 sıralarında patladığı bildirildi. Patlamanın ardından çıkan yangının bölgedeki 2 kamyona daha sıçradığı belirtildi. Kazada 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Yetkiler, patlamayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.