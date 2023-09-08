Papa Franciscus, "Boksa var mısınız?" diye soran Sylvester Stallone\'a yumruklarını göstererek yanıt verdi

Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'u ziyarte eden ABD'li ünlü aktör ve yönetmen Sylvester Stallone, papaya Rocky filmini hatırlatarak, "Boksa var mısınız?" sorusunu yöneltti. Franciscus da Stallone'ye yumruklarını göstererek yanıt verdi.

STALLONE, VATİKAN'DA PAPAYI ZİYARET ETTİ

Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Katolik olduğu bilinen ABD'li ünlü aktör ve yönetmen Sylvester Stallone ile ailesini ağırladı. Stallone, kendilerine yoğun bir günde zaman ayırdığı için Papa'ya teşekkür ederken Papa da Stallone'ye kendisinin ziyaretinden onur duyduğunu belirterek, ünlü aktöre "Biz sizin filmlerinizle büyüdük" dedi.

"BOKSA VAR MISINIZ?" SORUSUNA "YUMRUKLU" CEVAP

Ziyarette ilginç anlar yaşadı. Kendisinin oynadığı "Rocky" filmini hatırlatan Stallone, papaya, "Boksa var mısınız?" diye sordu. Papa da Stallone'ye yumruklarını göstererek karşılık verdi.