Paraguay'da Tarihi Zafer Kutlaması - Son Dakika
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Paraguay'da Tarihi Zafer Kutlaması

30.06.2026 10:24
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Paraguay Devlet Başkanı Pena, Almanya'nın yenilgisinden dolayı 30 Haziran'ı ulusal tatil ilan etti.

(ANKARA) - Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, Paraguay Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya'yı eleyerek son 16 turuna yükselmesinin ardından bugünü ulusal tatil ilan etti.

Pena, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tüm ülke kutlama yapıyor. Asla pes etmeyen bir halkın kararlılığını, inancını ve gücünü temsil eden bir takımın zaferini kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Paraguay Milli Takımı'na hitap eden Pena, "Bize bu büyük sevinci yaşattığınız ve milyonlarca Paraguaylıyı aynı bayrak altında yeniden bir araya getirdiğiniz için teşekkürler" dedi.

Paylaşımında, "Güzel şeyler beklemeye değer" ifadelerini kullanan Pena, kararnamenin tam metnine yer verdi.

Kararnameyle, Paraguay'ın dört kez dünya şampiyonu Almanya'yı mağlup ederek Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmesi nedeniyle 30 Haziran 2026'nın ulusal tatil ilan edildiği duyuruldu. Kararnamede, neticenin "sporun ötesine geçen tarihi bir başarı" olduğu belirtilirken, hükümetin vatandaşların bu tarihi günü kutlayabilmesi için tatil kararı aldığı ifade edildi.

Kaynak: ANKA

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