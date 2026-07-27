Paris'te Bıçaklı Saldırı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Paris'te Bıçaklı Saldırı: 3 Yaralı

Paris\'te Bıçaklı Saldırı: 3 Yaralı
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Paris'te gerçekleşen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı, şüpheli yakalandı.

FRANSA'nın başkenti Paris'te meydana gelen bıçaklı saldırıda 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olayın ardından şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Fransa basınında yer alan haberlere göre, başkent Paris'te yerel saatle 11.30 sıralarında bıçaklı bir saldırı yaşandı. Fransa medyası, saldırıda yaralanan 3 kişinin sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındığını ve yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun kritik olduğunu aktardı.

Olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Öte yandan, Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı'nın (PNAT), Paris savcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürecini yakından takip ettiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Saldırı, Paris, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Paris'te Bıçaklı Saldırı: 3 Yaralı - Son Dakika

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