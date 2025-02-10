Paris'te Yapay Zeka Zirvesi Düzenleniyor - Son Dakika
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Dünya

Paris'te Yapay Zeka Zirvesi Düzenleniyor

Dünya liderleri ve teknoloji yöneticileri Paris'te yapay zeka üzerine iki günlük zirvede bir araya geliyor.

10.02.2025 15:48
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(ANKARA) - Paris'te iki gün boyunca devam edecek olan yapay zeka zirvesinde dünyanın önde gelen liderleri hızla değişen teknoloji endüstrisine ilişkin diplomatik görüşmeler yürütecek. Devlet başkanları, üst düzey hükümet yetkilileri, büyük teknoloji şirketlerinin CEO'ları ve bilim insanlarının katıldığı zirvede yaklaşık 100 ülkeden temsilciler hazır bulunacak.

Teknoloji endüstrisinden liderler yapay zeka konusunda iki günlük bir zirve için Paris'te dünya liderleri ile bir araya geliyor. Fransa'nın başkentinde gerçekleşen Yapay Zeka Zirvesi, küresel iş dünyasını ve toplum düzenini alt üst etme potansiyeline sahip bir teknoloji konusunda ortak bir zemin bulmayı hedefliyor.

Zirveye katılan yüksek profilli isimler arasında, göreve geldikten sonra ilk yurt dışı gezisini yapan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing de bulunuyor. Liderler OpenAI CEO'su Sam Altman ve Google CEO'su Sundar Pichai gibi isimlerle bir araya gelecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin birlikte düzenlediği etkinliğin açıklanan amaçları arasında, "dünya çapında yapay zeka yönetimini haritalandırmak, daha etik, erişilebilir ve tutumlu bir yapay zeka fikrini teşvik etmek ve Avrupa'nın bu teknoloji üzerindeki egemenliğini savunmak" bulunuyor. Fransa Cumhurbaşkanı dün Fransa 2 kanalında yaptığı açıklamada, "Nadir gördüğümüz bir teknoloji ve bilim devrimi yaşıyoruz" dedi.

Paris'teki Grand Palais'de bugün başlayan iki günlük zirveye yaklaşık bin 5 yüz davetlinin katılacağı belirtildi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Etkinlik, Politika, Ekonomi, Paris, Dünya, CEO, Son Dakika

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